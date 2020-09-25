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馬祖海巡辦學生體驗營 體驗海巡勤務日常

聯合報 / 記者江婉儀／連江即時報導
圖／金馬澎分署第十岸巡隊提供
圖／金馬澎分署第十岸巡隊提供

金馬澎分署以「深度教育、體驗海巡」為主軸，今天在馬祖南竿福澳漁港舉辦海洋學生體驗營，邀請29名連江縣介壽國民中小學的學生參加活動，規劃100噸級巡防艇進行「海上巡禮」及海域安全教育等動態體驗課程。

第十岸巡隊表示，本次活動內容透過生動活潑方式互動教學，由第十岸巡隊、第十海巡隊的幹部同仁及介壽國中、小老師共同帶領課程活動；活動首站由資深艇長解說航儀等重要裝備，為考量安全因素，未讓學員上救生艇下水，在幹部的帶領下，學員們在港內了解小艇施放程序，並加碼搭乘巡防艇海上巡航，體驗海巡的勤務日常。

因馬祖地形地貌多為礁岩，且地勢險峻，造成周邊海域暗流洶湧，第十岸巡隊為增深學員海域安全宣導教育及實際體驗，也規劃一系列水域安全及救生裝備體驗活動，讓參與學員能在活動中建立水域安全及救生觀念，同時了解海巡工作的使命，活動最後由金馬澎分署副分署長宋子陽頒發體驗營證書。

宋子陽表示，期望藉由難得的活動機會，在行政院「向海致敬」的政策及「開放、透明、服務、教育及責任」的五大原則下，讓未來的主人翁「知海」、「近海」、「進海」，透過尊敬、了解海洋，運用海洋資源，同時培養同學對於海洋的情感與知識，與海巡一同「向海致敬」。

圖／金馬澎分署第十岸巡隊提供
圖／金馬澎分署第十岸巡隊提供

海巡 馬祖 行政院

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