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保存「金門腔」！陳玉珍要求教育部辦認證考試

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
為了保存「純金門腔」，金門立委陳玉珍今日找教育部前來研商，要求一個月內教育部必須給出執行方案，到底是由教育部自辦認證考試，還是授權地方政府辦理認證。圖／立委陳玉珍辦公室提供
為了保存「純金門腔」，金門立委陳玉珍今日找教育部前來研商，要求一個月內教育部必須給出執行方案，到底是由教育部自辦認證考試，還是授權地方政府辦理認證。圖／立委陳玉珍辦公室提供

12年國教新課綱將「本土語言」列為各級學校課程，為了保存「純金門腔」，金門立委陳玉珍今日找教育部前來研商，要求一個月內教育部必須給出執行方案，到底由教育部自辦認證考試還是授權地方政府辦理認證，讓考用合一，減少教學現場的落差。

陳玉珍表示，金門腔調的閩南語不論在發音、腔調、用詞與「台灣閩南語」存在相當的差異，閩南語教學認證考試如果只是強迫金門的教師學習「台灣閩南語」的腔調及發音，顯然是不尊重大部分使用金門腔的金門人。如果長此下去，金門的下一代人將逐漸失去金門語的腔調、發言及用詞，對於金門當地保存本土語言的傳承更形困難。

陳玉珍提到，有老師也跟他反映說，目前在教育部編篡的《台灣閩南語常用詞辭典》中，所收錄的1萬6千個常用閩南語詞彙及單音字，或台灣閩南語推薦用字700字表，有不少字詞的音讀疏漏金門話的發音，她也請教育部必須要予以重視，將錯誤疏漏處訂正過來。

教育部終身教育司本國語文教育推動辦公室主任吳中益回覆，這部分教育部每年12月間都會定期召開《台灣閩南語常用詞辭典》編輯會議，將這一整年所蒐集到的錯誤及增修處，一次討論修訂，教育部絕對會適時增補。

吳中益表示，關於閩南語教學認證增加金門話選項這部分，之前教育部與金門縣政府教育處開會時，便有進行討論，次長林騰蛟也指示朝協助地方保存本土語言的方向前進，目前進度是在研究到底是由教育部來直接辦理認證，還是直接由地方政府辦理認證，這部分也會遵照立委的要求，儘速於一個月內定案。

陳玉珍提到，隨著老一輩嫻熟金門話教學的資深教師逐漸退休，即使相關教材具備，年輕的教師在教授閩南語時，恐怕也難以用純金門話來教學，希望能透過政策的引導，教育部與地方政府的配合，投入資源，加強師培，讓金門話得以保存與傳承下去，更有助於建立起金門主體意識。

金門 教育部 閩南語 陳玉珍

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