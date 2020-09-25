中國抽砂運砂2船10月2拍 標售底價降2成

澎湖地檢署查扣2艘違法抽取砂石的中國大陸籍「長鑫36號運砂船」及「豐溢9969號抽砂船」，決定在10月6日2次公開標售，標售底價比首拍調降2成，歡迎有意願民眾參與投標。

澎湖地檢指出，陸籍長鑫36號運砂船（1萬6468噸）及豐溢9969號抽砂船（4226噸），去年10月間在澎湖七美鄉西南的中華民國專屬經濟海域「台灣灘」違法抽取海砂，經澎湖地方法院判決有罪確定，2船經法院一併宣告沒收。

澎湖地檢署在16日首度公開拍賣，因無人下單而流標，10月6日上午10時進行第2次公開拍賣，其中長鑫36號運砂船底價，由原來9784萬元調降為7828萬元，豐溢9969號抽砂船底價由原來4026萬餘元調降為3221萬元，調降幅度約在2成上下。

地檢署為避免長鑫36號運砂船及豐溢9969號抽砂船的買受人，將船舶轉售陸籍人士進而繼續違法抽取海砂，仍限定僅具有本國籍的自然人或法人可投標，並限制2船自點交之日起5年內，不得辦理轉籍予非中華民國的自然人或法人，航政主管機關於5年內亦不得發給除籍證明，藉此阻絕2艘船舶回售中國大陸地區途徑。

陸籍豐溢9969號抽砂船、長鑫36號運砂船是去年10月在台灣淺堆盜採海砂，遭海巡署與澎湖縣政府聯手查獲，一併查扣，移送檢方偵辦並依法起訴，經法院宣告沒入船舶和海砂。