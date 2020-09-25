快訊

美中鬥到太空！NASA警告：天宮一號威脅美太空優勢

Keanna曬身分證「配偶欄空白」 與謝和弦終離婚

中國抽砂運砂2船10月2拍 標售底價降2成

中央社 / 澎湖縣25日電

澎湖地檢署查扣2艘違法抽取砂石的中國大陸籍「長鑫36號運砂船」及「豐溢9969號抽砂船」，決定在10月6日2次公開標售，標售底價比首拍調降2成，歡迎有意願民眾參與投標。

澎湖地檢指出，陸籍長鑫36號運砂船（1萬6468噸）及豐溢9969號抽砂船（4226噸），去年10月間在澎湖七美鄉西南的中華民國專屬經濟海域「台灣灘」違法抽取海砂，經澎湖地方法院判決有罪確定，2船經法院一併宣告沒收。

澎湖地檢署在16日首度公開拍賣，因無人下單而流標，10月6日上午10時進行第2次公開拍賣，其中長鑫36號運砂船底價，由原來9784萬元調降為7828萬元，豐溢9969號抽砂船底價由原來4026萬餘元調降為3221萬元，調降幅度約在2成上下。

地檢署為避免長鑫36號運砂船及豐溢9969號抽砂船的買受人，將船舶轉售陸籍人士進而繼續違法抽取海砂，仍限定僅具有本國籍的自然人或法人可投標，並限制2船自點交之日起5年內，不得辦理轉籍予非中華民國的自然人或法人，航政主管機關於5年內亦不得發給除籍證明，藉此阻絕2艘船舶回售中國大陸地區途徑。

陸籍豐溢9969號抽砂船、長鑫36號運砂船是去年10月在台灣淺堆盜採海砂，遭海巡署與澎湖縣政府聯手查獲，一併查扣，移送檢方偵辦並依法起訴，經法院宣告沒入船舶和海砂。

澎湖 砂石

延伸閱讀

陽明脫胎換骨 鄭貞茂有三大挑戰

松花江現2020年第2號洪水 所有船舶禁航

影／澎湖「愛國」飲料店 蔡總統也來光顧送暖

攔截海峽中線造次共機 澎湖IDF天駒任務擬延長至年底

相關新聞

屏200縣拓寬延宕民眾怒 縣府：管線單位拖延生氣卻無奈

屏200縣道是往返恆春鎮、滿州鄉的要道，縣府前年8月拓寬前段3.1公里，多處橋樑工程僅單線通行，不僅假日常引發塞車怨言，...

高雄跨年晚會地點改變 陳其邁：選在大港橋

高雄市長陳其邁今天下午表示，今年跨年晚會有新的規畫，將選擇在大港橋的高雄港邊舉辦跨年晚會。

紅綠燈設置標準不一 議員批：有力人士講就設？

屏東縣議會今臨時會閉幕，屏東縣議員李世斌、唐玉琴反映路口交通號誌。李世斌說，希望落實紅綠燈設置辦法，縣內紅綠燈設置太浮濫...

高雄新卸任警官交接 陳其邁勉勵「接地氣」

高雄市長陳其邁今天下午主持高雄市警局新、卸任分局長、大隊長交接典禮，希望員警不要墨守成規，在打擊犯罪應立即採取行動，在維...

春風化雨36載 金湖國中教師盧清沐獲「師鐸獎」殊榮

金湖國中教務主任盧清沐春風化雨36載，所教過的學生遍及金門士農工商界，盧清沐總說，「發掘孩子的優勢，順勢引導孩子適性發展...

找到了！ 高市乙烯外洩原凶是含氯有機溶劑 不是管線

高雄市前鎮區原住民故事館旁本月11日測到高濃度乙烯，高雄市政府質疑是距離不到一百公尺遠的3條烯管線破漏致乙烯外洩，但經管...

澎湖縣警局新局長劉鴻烈上任 賴峰偉盼強化員警英語

澎湖縣警局今早舉辦局長交接儀式，內政部警政署警政委員徐緒昕擔任監交人，新任局長劉鴻烈從卸任局長楊鴻正手中接下印信並宣誓就...

高市警公關室沒大人 陳柏彰臨危受命暫代主任

警政署調整高階人事，今天下午高雄市警局舉行新、卸任分局長、大隊長交接典禮，不過，市警局公關室「雙巨頭」主任及專員，都在這...

高市乙烯外洩調查結果 林欽榮：3石化管線是安全的

高雄市前鎮區本月11日測到高濃度乙烯，引發居民緊張和各界關注。副市長林欽榮今天上午率市府環保局丶經發局丶4家管線業者丶專...

讓冰冷教育古物變有溫度 印刷廠少東帶隊衝百年老校

屏東縣文資局3年前先後啟動屏北地區和屏南恆春半島百年老校普查建檔計畫，完成2項「搶救教育文物大作戰」的超級任務，與縣府合...

探索世界文化 閱讀世界的節慶「新住民新藝象」聯展

展現多元文化融合，屏東縣政府文化處9月27日至10月11日，在勝利星村青島玖柒（屏東市青島街97號），舉辦「新住民 新藝...

屏東Taiwan Box飄洋過海支援秘魯各大醫療院所

新冠肺炎肆虐全球，台灣疫情雖逐漸趨緩，但全球許多城市疫情仍蔓延，屏東縣政府從今年5月起募集公私資源，陸續捐贈防疫物資贈予...

熱門新聞

他揹百公斤發電機上嘉明湖步道 山友直呼不可思議

連鎖品牌店插旗 苗縣府商圈咖啡、火鍋店一級戰區

逾3000公尺海拔重建369山莊 未來1樓變2樓

找到了！ 高市乙烯外洩原凶是含氯有機溶劑 不是管線

台中捷運綠線年底通車 員工制服搶先曝光

自稱小學生怨警察爸排班應酬 新北警局長：沒排這種班

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。