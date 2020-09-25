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屏200縣拓寬延宕民眾怒 縣府：管線單位拖延生氣卻無奈

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
往返屏東恆春鎮、滿州鄉的屏200縣道是，縣府前年8月拓寬前段3.1公里，多處橋樑工程僅單線通行，不僅假日常引發塞車怨言，居民也不滿縣府去年底完工支票跳票，不時透過網路社群開罵。記者潘欣中／攝影
往返屏東恆春鎮、滿州鄉的屏200縣道是，縣府前年8月拓寬前段3.1公里，多處橋樑工程僅單線通行，不僅假日常引發塞車怨言，居民也不滿縣府去年底完工支票跳票，不時透過網路社群開罵。記者潘欣中／攝影

屏200縣道是往返恆春鎮、滿州鄉的要道，縣府前年8月拓寬前段3.1公里，多處橋樑工程僅單線通行，不僅假日常引發塞車怨言，居民也不滿縣府去年底完工的支票跳票，不時透過網路社群開罵；縣府工務處表示，工程延宕主要是不同管線單位拖延造成，讓人生氣卻又無奈，橋梁工程已近尾聲，年底前可通車，至滿州鄉公所的後段7.7公里也將在年底發包。

地方反映屏200縣道在交界處下坡彎曲、路寬僅8公尺易生交通事故，縣府第一階段先進行恆春鎮東門橋至交界處的前段3.1公里，拓寬至15公尺，雙向各一快一機慢車道，並設置道路排水及路燈照明等設施，工程費1億2900萬元，原訂去年前完工；交界處至滿州鄉公所前約7.7公里，因位於墾丁國家公園範圍，同步辦理環評及用地取得作業，工程費近4億。

屏200縣道前段拓寬包括東門橋、二重溪橋、造產橋及進誠橋4座橋梁拓寬，縣府採「半半施工」方式，僅開放單線通車，每到假日就引發塞車怨言，滿州居民長期忍受往來行車不便之苦，不時在網路社群發文開罵，有人譏諷「不過才短短3.1公里的道路拓寬，施工2年多仍未完工，是在做地下捷運工程？」。

「讓人生氣卻又無奈！」縣府工務處說，當拓寬工程進入橋梁工程時，台電、自來水、軍方、有線電視等地下管線單位，不是這個拖延就是那個有問題，還得變更施工圖，為了等台電、自來水的委外包商進場施工，工程因此延宕，縣府非直屬單位，只能一再催促；目前工程已進尾聲，年底前就可通車，後段7.7公里通過環評後將在年底發包，工期2年。

往返屏東恆春鎮、滿州鄉的屏200縣道是，縣府前年8月拓寬前段3.1公里，多處橋樑工程僅單線通行，不僅假日常引發塞車怨言，居民也不滿縣府去年底完工支票跳票，不時透過網路社群開罵。記者潘欣中／攝影
往返屏東恆春鎮、滿州鄉的屏200縣道是，縣府前年8月拓寬前段3.1公里，多處橋樑工程僅單線通行，不僅假日常引發塞車怨言，居民也不滿縣府去年底完工支票跳票，不時透過網路社群開罵。記者潘欣中／攝影

塞車 台電 環評

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