屏200縣拓寬延宕民眾怒 縣府：管線單位拖延生氣卻無奈

屏200縣道是往返恆春鎮、滿州鄉的要道，縣府前年8月拓寬前段3.1公里，多處橋樑工程僅單線通行，不僅假日常引發塞車怨言，居民也不滿縣府去年底完工的支票跳票，不時透過網路社群開罵；縣府工務處表示，工程延宕主要是不同管線單位拖延造成，讓人生氣卻又無奈，橋梁工程已近尾聲，年底前可通車，至滿州鄉公所的後段7.7公里也將在年底發包。

地方反映屏200縣道在交界處下坡彎曲、路寬僅8公尺易生交通事故，縣府第一階段先進行恆春鎮東門橋至交界處的前段3.1公里，拓寬至15公尺，雙向各一快一機慢車道，並設置道路排水及路燈照明等設施，工程費1億2900萬元，原訂去年前完工；交界處至滿州鄉公所前約7.7公里，因位於墾丁國家公園範圍，同步辦理環評及用地取得作業，工程費近4億。

屏200縣道前段拓寬包括東門橋、二重溪橋、造產橋及進誠橋4座橋梁拓寬，縣府採「半半施工」方式，僅開放單線通車，每到假日就引發塞車怨言，滿州居民長期忍受往來行車不便之苦，不時在網路社群發文開罵，有人譏諷「不過才短短3.1公里的道路拓寬，施工2年多仍未完工，是在做地下捷運工程？」。