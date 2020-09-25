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紅綠燈設置標準不一 議員批：有力人士講就設？

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣議員李世斌說，希望落實紅綠燈設置辦法，縣內紅綠燈設置太浮濫了，「不要有力人士去講就設」，應遵照紅綠燈設置規範。記者劉星君／攝影
屏東縣議員李世斌說，希望落實紅綠燈設置辦法，縣內紅綠燈設置太浮濫了，「不要有力人士去講就設」，應遵照紅綠燈設置規範。記者劉星君／攝影

屏東縣議會今臨時會閉幕，屏東縣議員李世斌、唐玉琴反映路口交通號誌。李世斌說，希望落實紅綠燈設置辦法，縣內紅綠燈設置太浮濫了，「不要有力人士去講就設」，應遵照紅綠燈設置規範。唐玉琴說，屏東市瑞光南路通車後，交通號誌秒數太長，導致周邊大塞車。屏東縣警局交通隊表示，已研擬改善措施。

「屏東縣紅綠社設置太浮濫！」李世斌說，只要有十字路口地方都設紅綠燈，不管大路、小路，影響行車品質。他剛當議員時，設置紅綠燈有其規範，道路車流量、距離多少才能設置，但現在似乎都沒有在管這些規範，紅綠燈變成參考燈。

屏東縣警局交通隊指出，號誌設置標準，根據道路交通標誌標線號誌設置規則第226條規範，包括車流量、行人穿越樹等，或該路口曾發生重大事故，或一年內曾有五次以上肇事紀錄等，交通隊接獲相關陳情案件，會邀集相關單位與陳情人到場會勘，現埸研議是否符合列入下年度複勘研討；省道部分，函轉道路主管機關交通部公路總局第三區養護工程處所屬（潮州、鳳屏、楓港工務段）辦理。

交通隊說，屏東縣內路口設置交通號誌數量，行車管制號誌有1225處、閃光號誌447處與學校號誌：99處，共有1771處。

唐玉琴說，屏東市生命園區出來，交通號誌不是從99秒開始，而是在99秒之前就已經是紅燈，一遇到紅燈就要停近120秒，造成周邊大塞車。

交通隊指出，新開通的瑞光南路、台1線民生東路號誌問題，今年8月初會同相關單位到場會勘，分析尖峰時段壅塞是因因車流量大且轉向車造成直行車延滯，路權單位公路總局第三區養護工程處，儘速以中央分向島偏心方式，將路口車道調整為左轉、 直行、右轉三個車道後，再以號誌配合調整運作；現階段將該路口號誌調整連鎖性，解決交通壅塞。

屏東縣 塞車 車道

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