傳石斑魚外銷曇花一現 屏東縣府：穩定供應

屏東縣政府今天表示，近日有媒體報導台灣石斑魚外銷曇花一現，這是「不實報導」，台灣石斑魚外銷屏東產量占一半，這個月又再出1櫃，外銷穩定供應中。

有媒體報導台灣石斑魚外銷曇花一現，縣府今天發布新聞稿澄清指出，今年首航石斑魚5月19日在縣長潘孟安及漁業署長張致盛的見證下，將屏東縣政府認證的優質水產品封櫃並外銷到美國，昨天再度封櫃外銷出航，超過900箱產值新台幣近千萬元，擊破「曇花一現」的不實報導。

屏東優質龍虎斑外銷持續穩定供應中，台灣石斑品質優良，驚豔國際，其中屏東產量及出口產值更占全台一半以上，在武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情的影響下，屏東縣政府提早布局，協助屏東業者開拓全球市場，成功突破疫情衝擊，將屏東優質水產品外銷市場擴大到美國。

縣府表示，屏東優質石斑魚-力佳綠能自有品牌「鱻活一號」以頂級石斑驚豔美國華人市場，「鱻活一號」漁場位於屏東，為養殖3代世家，不惜耗費巨資投資設備，模擬石斑原始生長環境使用海上箱網飼養，並採用急速冷凍加工，生產出超高品質的鮮美石斑魚，讓美國買主對產品產生信心。

屏東縣海洋及漁業事務管理所表示，受到疫情的影響，台灣農漁產外銷量受到衝擊，疫情期間，除了確保國內供給無虞之外，縣府也化危機為轉機，積極協助業者開發全球市場，只要有市場有需求，屏東都可供應。