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春風化雨36載 金湖國中教師盧清沐獲「師鐸獎」殊榮

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金湖國中教務主任盧清沐春風化雨36載，是目前學校最資深的老師，包括校長謝志偉與多位同事都是他的學生。記者蔡家蓁／攝影
金湖國中教務主任盧清沐春風化雨36載，是目前學校最資深的老師，包括校長謝志偉與多位同事都是他的學生。記者蔡家蓁／攝影

金湖國中教務主任盧清沐春風化雨36載，所教過的學生遍及金門士農工商界，盧清沐總說，「發掘孩子的優勢，順勢引導孩子適性發展。」是他的教育理念，他認為透過教育，可以改變孩子的未來，就是這份對教育的堅持，讓他勇奪今年的「師鐸獎」，將於9月28日教師節當天赴台接受總統蔡英文親自頒獎表揚。

今年61歲的盧清沐表示，雙親務農，家境清寒，身為長子的他，讀大學期間，就開始半工半讀，為了省學費也為了減輕家裡負擔而選讀夜校，他打工的錢，除了要負擔自己的生活費，省下來的錢還會寄回家裡，讓2名弟弟也能就學；淡江大學機械工程系畢業後，他就返鄉工作，參加教師甄選，前兩年因為學校無缺額，先在卓環國小黃埔分校及金寧中小學擔任代課教師，民國73年再次參加國中教師甄選，以物理科第一名獲選，至金湖國中任教至今。

盧清沐從民國73年在湖中任教至今已36年，始終如一，從沒有離開湖中，家住金城的盧清沐，到湖中任教5年，原本有機會到離家近的金城國中，但他認為，在湖中人事物都已經熟了，只要好好任教，在哪個學校都一樣，因此依舊選擇留在湖中。

待在湖中將近40年， 盧清沐見證從金湖中小學到現在的金湖國中，見證湖中的成長，期間他歷經導師、教學組長、輔導組長、輔導主任、教務主任等職務，36年的年資，目前湖中最資深的老師，桃李滿天下，湖中有10幾個教職員就是他教過的學生，以前是師生關係，現在變成同事，就連湖中校長謝志偉，也是盧清沐的學生。

盧清沐任教時重視陪伴孩子成長，初任導師期間，堅持學生在哪裡，他就在哪裡，以愛為出發點，重視學生的需求。盧清沐說，因為父母親都不識字，自己小時候功課不會時，只有姐姐可以問，他任教後，更能感同身受，協助孩子成長是他的責任。盧清沐說，透過教育改變孩子的未來是他的教育理念，他常以淡水觀音山上硬漢嶺的對聯勉勵孩子：「走路要找難路走、挑擔要找重擔挑」。

他也回憶以前當導師時，當時帶著國三生，他十分注重學生的課業，自己中午不休息，幫學生整理每一科的參考資料和筆記，安排的考試測驗也比別班多，雖然很辛苦，但這樣「操」下來，學生的成績都不錯，後來也都很有成就，讓他感到欣慰。

榮獲師鐸獎，盧清沐十分謙虛，他說，得獎是一種肯定，也是一股正向鼓舞的動力，「帶好每一位孩子」是教育使命，「讓孩子活出豪氣來」則是教育責任，他說，要做孩子生命中的貴人，期盼自己莫忘初衷，將教育的力量與價值永恆地傳承下去。

金湖國中教務主任盧清沐春風化雨36載，所教過的學生遍及金門士農工商界，他善於對學生循循善誘，是相當受學生歡迎的好老師。記者蔡家蓁／攝影
金湖國中教務主任盧清沐春風化雨36載，所教過的學生遍及金門士農工商界，他善於對學生循循善誘，是相當受學生歡迎的好老師。記者蔡家蓁／攝影

師鐸獎 淡水 教師節

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