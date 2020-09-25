找到了！ 高市乙烯外洩原凶是含氯有機溶劑 不是管線

高雄市前鎮區原住民故事館旁本月11日測到高濃度乙烯，高雄市政府質疑是距離不到一百公尺遠的3條烯管線破漏致乙烯外洩，但經管線業者清空、吹驅管線之後進行250小時持壓測試，未測得管線破漏現象，高市府邀請專家學者共同檢測結果，今天由副市長林欽榮宣布石化管線是安全的。高雄市環保局和專家表示可能是含氯的有機溶劑累積之後產生乙烯所致。

林欽榮今天與經發局、環保局、6位第三方公正單位與專家學者、4家管線公司人員對外說明。林欽榮說，9月11日的乙烯外洩事件，經過3次的檢討會議，完成調查報告；從9月12日到今天，13裡查漏作為包沿線所有監測計、緊密電位差、土壤檢驗以及3條管線持續排驅之後，超過250小時持壓檢測，仍然維持每平方公分35公斤的壓力，檢測調查結果，管線是安全的；這份總報告書會再補上資料，呈報給市長核批之後，會放在市府的網站，讓所有的市民能夠完全知道問題是在哪裡、為什麼可以說管線是安全的。

環保局長張瑞琿說，環保局是在九月才接到通報聞到異味，但通報的不是原住民故事館，是擴大範圍去查檢之後才在故事館測到高濃度乙烯；檢測後研判是含氯有機汙染物進入筏基內，因厭氧狀態及化糞池營養供應,厭氧菌大量繁殖，筏基成為還原降解生物反應槽,持續產生並累積大量降解物-乙烯，隨抽水排入下水道人孔，才會測到乙烯氣體。

協助高雄市政府調查的中山大學教授高志明表示，地下水測得三氯乙烯、四氯乙烯、 一、二氯乙烯、二氯乙烷、氯乙烯等有機溶劑，這些最後都會分解成乙烯，所以乙烯的濃度應該是持續產生；這些有機溶劑的來源，環保局還在查證，會不會是之前有一些埋藏的廢棄物、或者是有機溶劑的洩漏，仍是問號，必須有數據去查證才能去釐清為何有有機溶劑在故事館累積。

高志明表示，環保局做了非常詳細的水文地質調查，原住民故事館這個區域周圍剛好都是黏土層，而且黏土層在故事館底下呈碗狀的結構，假設周圍有有機溶劑產生的時候，有機溶劑的密度比水大，會慢慢往下滲漏，又因黏土的透水性比較差，所以滲漏會流到黏土層最低的地方，有利有機溶劑累積在故事館的周圍，這可能是故事館周圍乙烯濃度比較高的原因。

高志明說，為何有八萬濃度的乙烯累積？因為生物的反應可能要有不同的條件，會有不同反應的速率，或許在這段時間氧化還原條件或者是營養源的排入效率比較，反應會比較快，也可能是抽水量的大小會影響到乙烯的凝聚，頂空就是濃縮的效應，如果抽水量較大，頂空的體積比較小，乙烯聚集的會更多，可能產生更高濃度的乙烯。