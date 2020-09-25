正修科大「跨世代」特展開幕 迎接藝文處設立20年
正修科技大學藝文處成立20年，近日推出「跨世代」專題特展，規畫出生介於1910至1970年代的藝術家同台對話，在校內藝術中心展出34組涵蓋油畫、複合媒材、立體造型書法、數位書出等項目作品，即日起展至11月19日，深化校園藝術教育能量。
校方指出，「跨世代」特展內容豐富，作品類別有版畫、油畫、複合媒材、壓克力彩、油性粉彩、陶瓷、水墨、書法、立體造型、數位輸出等類創作，陳庭詩、莊世和、林天瑞、劉國松、羅清雲、蕭勤、蘇世雄、王國禎、薛清茂、劉耿一、林勝雄、林加言、倪朝龍、邱忠均、戴壁吟、洪根深、葉竹盛、楊文霓、蘇信義、賴美華、吳光禹、袁金塔、李振明、蘇志徹、林麗華、徐永旭、黃郁生、蘇旺伸、許自貴、林磐聳、潘隆志、康維訓、阿卜極、Pamela，共34位跨越不同世代的藝術家參展。
配合此次特展，另有藝術家講座、對談及導讀。校長龔瑞璋表示，正修藝文處20年來致力提升人文藝術，未來會繼續放眼世界、走向國際，持續為校園注入更多人文與藝術能量。
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