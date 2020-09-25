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讓冰冷教育古物變有溫度 印刷廠少東帶隊衝百年老校

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東市東華印刷廠二代蔡錦佳（左）帶著團隊和學者探訪百年老校、訪問耆老、找尋歷史脈絡並連結地方，將冰冷的教育古物化為有溫度的歷史文化寶物，台灣史前博物館長王長華（左二）讚賞有加。記者潘欣中／攝影
屏東市東華印刷廠二代蔡錦佳（左）帶著團隊和學者探訪百年老校、訪問耆老、找尋歷史脈絡並連結地方，將冰冷的教育古物化為有溫度的歷史文化寶物，台灣史前博物館長王長華（左二）讚賞有加。記者潘欣中／攝影

屏東縣文資局3年前先後啟動屏北地區和屏南恆春半島百年老校普查建檔計畫，完成2項「搶救教育文物大作戰」的超級任務，與縣府合作的屏東市東華印刷廠二代蔡錦佳功不可沒，他帶著團隊和學者下鄉、訪問耆老、找尋歷史脈絡並連結地方，將件件冰冷的教育古物化為有溫度的歷史文化寶物，讓計畫審查人、台灣史前博物館長王長華眼晴為之一亮。

王長華印象最深刻的，不只是蔡錦佳深入又完整的普查報告書，最特別的是他「印刷廠少東」身分；王長華說，教育古文物因環境、氣候造成損壞，更隨著時間慢慢流失，蔡錦佳帶著團隊下鄉尋寶，為上千件淹沒在歷史洪流中的文物建檔，找出文物相關資料、背景和擬出維護計畫，讓有歷史深度的教育文物變成有溫度的教育文化寶物，若沒有專業和熱忱的心，難達成這項超級任務。

「也算另種形式的轉型吧！」42歲的蔡錦佳小時候看著父母辛苦排版接印刷生意，高職、大學和研究所專攻美術設計，他說，小型印刷廠財力和人力難敵大廠，為拓展市場找新出路，近年朝數位典藏和文創設計轉型，由於自己熱愛文史研究，包括之前接下屏東老眷村文創策展和這項老校教育古物挖寶任務，外人看他似乎不務「正業」，卻有「如魚得水」的喜悅。

蔡錦佳3年來足跡踏遍屏北和屏南百年老校，因人事已非加上史料、文獻不足，透過專業學者和地方文史工作者協助一一克服；他說，過程可謂「關關難過關關過」，學校對於古物保存的概念不足，沿革誌、畢業紀念冊、教具等古物未列為正式財產物，放在倉庫、辦公室角落或在校舍重建時當成無用物丟棄，過程中救回不少教育古物。

他說，小學和地方歷史、生活、文化息息相關，更是社區的精神象徵，尤其是百年老校，教育古物不僅能補強校史的不足或可看性，更有助地方發展史的探討；校史室在獎盃、歷任校長照片外，早期文書照片、 文物代表著前人走過的痕跡，可做教育下一代的養分，踏出系統性文物普查第一步，下階段維護保存和與調查研究更重要。

文物 屏東縣

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