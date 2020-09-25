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探索世界文化 閱讀世界的節慶「新住民新藝象」聯展

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣政府文化處9月27日至10月11日，在勝利星村青島玖柒舉辦「新住民 新藝象」世界節慶聯展，新住民導覽母國節慶文化，透過繪本說故事，讓民眾在懷舊的眷村氣圍中體驗異國文化魅力。圖／屏東縣府文化處提供
屏東縣政府文化處9月27日至10月11日，在勝利星村青島玖柒舉辦「新住民 新藝象」世界節慶聯展，新住民導覽母國節慶文化，透過繪本說故事，讓民眾在懷舊的眷村氣圍中體驗異國文化魅力。圖／屏東縣府文化處提供

展現多元文化融合，屏東縣政府文化處9月27日至10月11日，在勝利星村青島玖柒（屏東市青島街97號），舉辦「新住民 新藝象」世界節慶聯展，新住民導覽母國節慶文化，透過繪本說故事，讓民眾在懷舊的眷村氣圍中體驗異國文化魅力。

文化處說，展覽以「閱讀世界的節慶」為主題，展出日本、越南、印尼、泰國、馬來西亞、墨西哥、法國等國的節慶特色，結合今年度六組參與社造培力的新住民團隊展現其成果，及六名新住民藝術家共同參展，以運用台灣在地媒材進行創作、運用投影及作品展示。

展覽期間設置世界繪本展區，8個國家10位新住民帶領民眾閱讀多元文化，搭配26場次說故事活動，「不出國也能閱讀世界、探索世界文化」。

聯展在9月27日上午10時舉辦開幕茶會，現場有新住民藝術市集，特別設計100份體驗券，入場即贈100元振興體驗券，鼓勵新住民參與藝文活動。

文化處表示，屏東縣目前新住民人口近2萬人，新住民的母國文化與教育漸漸紮根，新住民已成為社區裡的一份子，是推動社造的一股新力量，近年縣府推動新住民社造培力及多元文化推廣，培養新住民參與社區公共事務，也期待透過這項展覽，找到彼此共存共通的生活體驗與感動。

屏東縣政府文化處9月27日至10月11日，在勝利星村青島玖柒舉辦「新住民 新藝象」世界節慶聯展，新住民導覽母國節慶文化，透過繪本說故事，讓民眾在懷舊的眷村氣圍中體驗異國文化魅力。圖／屏東縣府文化處提供
屏東縣政府文化處9月27日至10月11日，在勝利星村青島玖柒舉辦「新住民 新藝象」世界節慶聯展，新住民導覽母國節慶文化，透過繪本說故事，讓民眾在懷舊的眷村氣圍中體驗異國文化魅力。圖／屏東縣府文化處提供

新住民 屏東縣政府 馬來西亞

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