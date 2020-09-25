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屏東Taiwan Box飄洋過海支援秘魯各大醫療院所

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
放置在秘魯Avendaño診所的物資。圖／屏東縣政府提供
放置在秘魯Avendaño診所的物資。圖／屏東縣政府提供

新冠肺炎肆虐全球，台灣疫情雖逐漸趨緩，但全球許多城市疫情仍蔓延，屏東縣政府從今年5月起募集公私資源，陸續捐贈防疫物資贈予需要的國家城市，南美洲的秘魯9月收到屏東縣捐贈的抗疫防護箱後，米拉弗洛雷斯區市長Luis Molina在台灣時間24日上午7時舉辦捐贈記者會感謝屏東的協助，屏東縣長潘孟安特別錄製影片，問候遠在南美洲的秘魯朋友，強調屏東是地球公民的一份子，期待盡一份力量，讓世界更美好。

屏東縣政府捐贈2500個「TAIWAN BOX」抗疫防護箱給秘魯，主要是根據美國約翰霍普金斯大學統計，截至8月28日秘魯有62萬1997例確診、2萬8277例死亡，全球20個疫情最嚴重國家中居冠，甚至超越美國、巴西和墨西哥。

縣府透過研發製作抗疫防護箱的花蓮門諾醫院麻醉科主治醫師賴賢勇與秘魯醫師協會聯繫捐贈事宜後，8月初寄出抗疫防護箱，希望即時支援當地醫療機構，降低醫療人員治療時感染風險。

「大家都是地球村的一分子，有困難時應當互相支援」潘孟安說，遇到困難需幫忙，能力所及，大力協助，特別是台灣醫生團隊為疫情盡心盡力，作為縣市首長更應當給予支持。

潘孟安強調，雖然台灣進入後疫情時期，但國際疫情一日未控制，難保不會反撲回台灣，因此除自身繼續做好防疫工作外，行有餘力之際，也應發揮國際友好精神，屏東作為地方政府，儘管資源有限，仍希望拋磚引玉，提供國際援助，讓「Pingtung can help」力量傳揚出去。

縣府傳播暨國際事務處表示，縣府從今年5月起陸續捐贈包括拋棄式圍裙、防護面罩、護目鏡、檢驗用手套及Taiwan Box等防疫物資給日本、美國及秘魯等國家城市，這些物資都是向企業界募款購買，縣府自籌運費寄出。

傳播處指出，縣府寄送防疫物資，沒有要求回報，但迄今已收到超過百封感謝信函，秘魯米拉弗洛雷斯區舉辦捐贈記者會，該國前任副總統Raul Diez Canseco出席感謝屏東的協助，這些善意的回應，絕不是金錢所能衡量，屏東將繼續和全球一起抗疫，「Pingtung can help！」

使用防護箱的秘魯醫生團隊們。圖／屏東縣府提供
使用防護箱的秘魯醫生團隊們。圖／屏東縣府提供
屏東縣政府捐贈秘魯的防護箱。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府捐贈秘魯的防護箱。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府捐贈防疫物資給需要的國家城市，南美洲的秘魯9月收到屏東縣捐贈的抗疫防護箱後，米拉弗洛雷斯區市長Luis Molina在台灣時間24日上午7時舉辦捐贈記者會感謝屏東的協助。圖／屏東縣府提供
屏東縣政府捐贈防疫物資給需要的國家城市，南美洲的秘魯9月收到屏東縣捐贈的抗疫防護箱後，米拉弗洛雷斯區市長Luis Molina在台灣時間24日上午7時舉辦捐贈記者會感謝屏東的協助。圖／屏東縣府提供

屏東縣政府 秘魯 疫情

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