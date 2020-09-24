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家長疑帶幼童夜排口罩 高市府：未適當照顧幼童可開罰

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導

高雄市社會局今天接到市民舉報，有家長疑為了搶特殊口罩，帶著幼童到店家門口漏夜排隊，一家人躺在店門口騎樓地磚上睡覺。社會局副局長葉玉如表示，已請社工調查是那一家店，試找出這家人；籲請家長不要讓幼兒處於不安全環境，如未適當照顧幼童，可依兒少法開罰。

葉玉如表示，市民舉報的是一家三口，父母帶著幼童，就睡在店家門口地板上，一家人似睡得很熟，檢舉人強調讓那麼幼小的孩童睡在店前地板，疑有違反兒少保護法之嫌。

葉玉如說，由於舉報人未指明是那裡的店家，只說可能是為了買特殊口罩夜排，社工員一時也查不出地點，而且不知被舉報者的身分、住處；雖不容易找到當事人，但會試著找到店家進一步了解經過。

她強調，家長讓幼兒處於不安全環境，疑有未適當照顧情形，依兒少法可罰照顧者應接受40至50小時的親職教育輔導，因此要呼籲民眾看到兒少遭受傷害時，應立即通報113，由社工家訪調查輔導，以維兒少安全。

口罩 兒少法 高雄市

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