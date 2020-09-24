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高雄明年青創基金4億元 陳其邁：歡迎到高雄落地生根

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市長陳其邁（左七）力推新創、青創，今頒獎給「高雄創世代」新創投資媒合會評選優勝團隊。記者楊濡嘉／攝影
高雄市長陳其邁（左七）力推新創、青創，今頒獎給「高雄創世代」新創投資媒合會評選優勝團隊。記者楊濡嘉／攝影

高雄市長陳其邁力推新創產業，他在青年局和經發局主辦的「高雄創世代」新創投資媒合會頒獎時表示，明年度編給青年局4億青創基金，市府正在高雄軟體園區建置新創特區，將優先鼓勵高雄市的新創團隊創業，歡迎各縣市團隊搬到高雄來。

青年局長張以理說，今天的「高雄創世代」新創投資媒合會有35組新創團隊參加，各組冠軍各得20萬元獎金，亞軍和高雄新創獎各有10萬元，各組優勝可接受科技財經媒體專題報導，有機會得到民間創業資金支持。

今天優勝團隊如下：數位應用組冠軍及高雄新創獎：維亞娛樂公司；亞軍為構思網路科技公司。智慧科技組冠軍睿谷科技公司、亞軍精拓生技公司、高雄新創獎為安德膜斯生醫。體驗創新組冠軍阿物公司，亞軍及高雄新創獎都是串藝術。

陳其邁表示，市府要在高軟打造5G與AIOT基地，同時會建置新創特區，他今天即到行政院會向中央爭取對高雄要推動5G、AIOT等數位轉型重大建設的支持。

陳其邁說，青創基金明年會增到4億元，可用來做為青年創業者利息補貼、新創貸款，並與中央配合提供完整的資金服務，但以高雄市籍為主，市府將廣發英雄帖，歡迎業者趁早到高雄落地生根，現在投資高雄正是最好時機。

青年 陳其邁 創業

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