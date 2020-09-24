搶攻10月連假旅遊潮 屏縣府再申請安心旅遊補助

搶攻10月連假的旅遊潮，屏東縣政府今天表示，下週將再申請第5波的安心旅遊補助，10月份屏東縣有不少活動，「氣候比別人多1度的屏東」，是秋冬最佳旅遊選擇。

縣政府交通旅遊處表示，縣府申請安心旅遊補助額度至昨天已達25萬2000間房，已向交通部觀光局申請了4波補助共新台幣2億8000萬元，目前已使用2億5000萬元，將在下週再申請第5波的補助。

交通旅遊處表示，10月份屏東縣將舉辦一系列精彩活動，如斜坡上的藝術節、國際衝浪嘉年華、半島歌謠祭、彩虹單車漫遊活動、早午餐生活節、屏東粄條文化節等等，民眾在安心旅遊補助期間內來屏東玩，除了享有住宿補助外，縣府更加碼搭配「百千萬加倍送」優惠活動。

交旅處指出，屏縣府在安心旅遊活動中，舉辦「百萬抽獎交給你決定」活動，並加碼「百千萬加倍送」活動，其中「百萬抽獎交給你決定」是在屏縣府交旅處官方FB粉絲團「屏東GO好玩」所舉辦的置頂貼文活動，9月30日前留言「許願」，可抽獎。

交旅處表示，「百千萬加倍送」活動，已加碼一台TOYOTA VIOS轎車為其中獎項，還沒參與安心旅遊的遊客，歡迎最後一季到屏東旅遊抽大獎。