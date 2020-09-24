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高市A1事故六都之冠 宣示全年下降3％為目標

中央社 / 高雄24日電

高雄市A1死亡事故人數108年回升至200人，A1類死傷居6都排名之冠，副市長林欽榮今天勘查民族、十全路口並宣示全年A1及整體死傷人數下降3%為目標，這是「絕對的命令和政策」。

市府交通局指出，高雄市A1類交通事故（指造成人員當場或24小時內死亡之案件）自100年至107年逐年下降到130人死亡，但是108年回升，造成200人死亡。

市府歸納出十大易肇事路口及路段，宣示要全力防制及改善。林欽榮上午偕交通局長張淑娟、警察局長劉柏良及交通大隊長陳文耀等人現勘十全路、民族路口，了解當交通狀況並要求檢視交通工程及增加見警率等。他宣示降低A1及整體死傷人數下降3%是目標，這是絕對的政策和命令。

張淑娟指出，108年高雄市A1死亡率有200人，A2類（指造成人員受傷或超過24小時死亡之交通事故）全年有5萬9539人；平均每天有約160人因車禍受傷等；至於十全路口事故以碰撞類型占3成多，其它有違反號誌及闖紅燈，籲民眾要遵守交通規則並抑制肇事率。

陳文耀允諾會於交通尖峰時間加強見警率，並於易肇事路口設巡邏箱，員警守望簽巡以彌補警力不足。

林欽榮指出，市府會強化工程、執法及教育宣導的策略並結合智慧科技的運用以降低A1事故的發生，市府要成立「易肇事點事故防制推動小組」，宣示全年A1及整體死傷人數下降3%的目標。

他指出，高雄市A1類死傷居6都排名之冠，市府痛定思痛要抑制交通死傷人數，成立「易肇事點事故防制推動小組」，要從工程、執法及教育三方面著手降低A1及整體死傷人數。

他表示，如果是A1事故，將在一星期內檢視及現勘改善，如果是A2類，事故重複發生點也會在一個月內辦理會勘研議改善方案等。交通局負責路段及路口並檢視標線標誌等，工務局就分隔島增加植栽修剪、修剪路樹以利號誌辨識、加強路平等。

A1及整體死傷人數下降3%為目標，林欽榮重申是「絕對的命令」並說明交通部會指派公路總局人員參與「易肇事點事故防制推動小組」，協力照顧用路人安全，呼籲用路人遵守交通規則，提醒長輩外出穿著鮮亮顏色衣服以凸顯目標。

事故 車禍 高雄市 林欽榮

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