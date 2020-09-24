恆春半島百年老校文物普查 學者挖到多件教育古物之寶

屏東縣文化資產保護所去年啟動恆春半島百年老校文物普查建檔計畫，本周在恆春僑勇國小舉辦成果展和創校一甲子老照片發表會，參與的學者今天在座談會分享上千件隱藏在幽暗倉庫、辦公室角落或田野間的教育文化遺物，重新被發現的心情和過程，尤其是在滿州鄉找到日治時期全台最早的原民小學紀念石碑，以「挖寶」和「與時間賽跑」形容這次的普查計畫。

縣文資所表示，普查計畫以半島內6鄉鎮為範圍，百年老校計15間，滿50年有19間；恆春半島 地處偏遠，資源貧瘠，教育文物保存不易，普查文物件數完成408案1194件，包括圖書文獻及影音資料、生活及儀禮器物、藝術作品等；具特色的文物形態，以滿州國小的教具類文物數量最多，牡丹國中也保存部落傳統服飾、生活用具和學生製作的木雕等原民特色文物。

文資所說，這次普查計畫最特別的是在校園外發現具教育史意義的石碑群，包括1939 年「高砂族教育發祥地紀念」碑、恆春國中1940年的「恆春第一公學校創立四十周年碑」，恆春石牌公園1935年的「兵器整備紀念碑」，看似與教育史無關，卻是學校與地域互動的重要證據。

據普查結果，評估有6件具文資法一般或重要「古物」價值的教育文物遺物，包含3個石碑和3個學校奉安庫，建議提報文資會審議；副縣長吳麗雪說，透過老校文物普查建檔計畫，重新梳理在地教育史與連結相關文化資源，以數位典藏方式，有效建立老校文物普查資料庫，並將文物保存意識推廣至50年以上學校，為恆春半島教育類文物保存邁出第一步。