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高市議員陳麗娜聲援群眾抗爭靭帶斷裂 術後拄枴杖開會

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市議員陳麗娜聲援群眾抗爭行動時膝蓋靭帶斷裂，最近動手術，現在行走時必須拄枴杖緩步前進。記者楊濡嘉／攝影
高雄市議員陳麗娜聲援群眾抗爭行動時膝蓋靭帶斷裂，最近動手術，現在行走時必須拄枴杖緩步前進。記者楊濡嘉／攝影

高雄市議員陳麗娜最近拄著枴杖行走。原來是2016年9月間聲援當時十全果菜市場拆遷戶抗爭時，在人群推擠中左膝的十字帶斷了，但因接續而來的選舉、罷免等，直到這個月才有時間去動手術，目前和即將開議的定期大會都要拄枴杖行走。

陳麗娜今天到議會主持一場公聽會，與會人士看到她拄枴杖緩步移動，多上前關心。

她說2016年為了聲援十全果菜市場拆遷戶向市府抗議行動，在人群推擠的過程中，她一個轉身，聽到腳膝蓋「ㄅ一ㄚˋ」的一聲，接著一陣劇痛，她痛到蹲下，後來檢查，是左膝十字帶斷了，醫生要她儘快動手術，可是接下來的市長、市議員選舉、總統與立委選舉、罷免高雄市長案、市長補選，她一直沒有時間去動手術，直到最近不動手術不行了，才去開刀。

陳麗娜說，手術之前仍可行走，可能是自己的四頭肌還健康，撐得住；手術後要拄枴杖，是撐著枴杖的手不習慣，撐得有點痛。

她表示，醫生說術後要二個月左右才會完全康復，所以這次定期大會，她必須拄枴杖到議會開會，無法一直走動。

手術 陳麗娜

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