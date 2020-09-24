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天主教關心離島 台北總教區總主教訪視馬祖

中央社 / 連江縣24日電

天主教台北總教區總主教鍾安住23日、24日前往馬祖，訪視北竿、南竿堂區業務，為寶血幼稚園、天主教園區利用規劃進行協商討論，並與馬祖人共同緬懷修女石仁愛。

7月就任的台北總教區第8任總主教鍾安住，為國內天主教地位最高神職人員，統理台北總教區並兼金門、馬祖，此行訪視北竿、南竿堂區業務。

民國60年，馬祖仍是軍事管制區，教宗若望23世認為有成立教區的必要，天主堂、育幼院和連江法庭在同年9月9日落成，歷來修女、神父以愛心和醫術全島看訪居民，日夜提供服務、醫藥及關懷。

馬祖居民對修女石仁愛感念最深。連江縣長劉增應表示，自己早年回來從醫，地方多仰賴石姆姆（石仁愛）接生小孩，也透過她的力量推動菸害防治，天主教對馬祖發展、醫療服務助益深遠。

天主教寶血幼稚園民國73年成立，為地方教育不足提供辦學服務，民國65年至80年左右出生的北竿居民，大多是寶血幼稚園培育的幼苗。鍾安住感謝修女、老師培育北竿中堅人才。

鍾安住表示，服務世界為天主教理念，未來針對馬祖社區、年長者優先提供弱小者服務，也希望可再利用寶血幼稚園、馬港天主堂園區，將組成籌備小組進行評估規劃，鼓勵台灣與世界年輕服務者與教友前來馬祖。

馬祖國家風景區管理處長方正光表示，天主堂園區位處媽祖宗教園區一環，可望增加馬祖宗教觀光多元特色，須評估地方效益最佳化，確立園區功能與土地變更發展。

連江縣長劉增應表示，感謝天主教對馬祖的貢獻，也樂見多方的力量資源，讓馬祖向世界接軌，未來將再研議公共設施的通盤檢討計劃，針對社教機構用地與宗教園區的方案協助研擬。

馬祖 南竿 劉增應

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