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開設將近半世紀 金門金龍照相館有老兵感人的故事

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣長楊鎮浯（中）穿著草綠服在店家門口貼「優惠店家」標示，象徵著店家將以最大誠意來接待老兵回娘家。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯（中）穿著草綠服在店家門口貼「優惠店家」標示，象徵著店家將以最大誠意來接待老兵回娘家。記者蔡家蓁／攝影

早期在十萬大軍的時代，金湖地區人聲鼎沸，走在街上都是滿滿的阿兵哥，今年73歲的金龍攝影社老闆李國明回憶起昔日的榮景依然是念念不忘，他推估，全盛時期金門約有近百家照相館，因為當時照相機都是管制的，在動盪時期，阿兵哥都會在重要時刻拍張藝術沙龍照，除了紀念也可以向遠方的家人報平安。

「家裡沒有能力讓我上學..」李國明回憶起當學徒的日子，他說，家中共有6個孩子，他是排行老大，所以小學畢業就跟著在頂堡開設照相館的舅舅學習拍照，他說，一學就是10年，李國明說，他記得當學徒的時候每個月的薪水約有150元，他省吃儉用的，很少花錢，大多貼補家用，幫忙栽培弟妹。

後來在山外開設照相館的親戚要退休，李國明便將店盤起來，這一開就是48年，金龍攝影社曾經是東半島最大的照相館，他說，當時因為照相機是管制品，每逢假日，一開店，門口總是擠滿想租相機的阿兵哥，阿兵哥有時還會順道請他幫忙拍沙龍照；他說，有時想起來，好像是昨天的是，沒想到他已經從年輕小夥子變成白髮蒼蒼的老翁，他說，現在已經交棒給兒子李俊欣，父子兩人一起把店的服務項目擴大。

李國明也透露，幫忙拍照將近半世紀，他印象最深刻的是，在民國79年時，有位阿兵哥來拍照，他很想念女友，便自備女友照片，要求在自己的沙龍照上合成女友照，後來他把這張照片寄回去給女友，女友非常高興，28年後(107年)再回到金門，帶著當年女友、現在的老婆一起回來合照，圓了合拍沙龍照的心願。也有老兵在退伍30年後回金，帶著兒子、老婆一起來拍照，都相當有紀念性。

類似像這樣的店家，其實金門有很多，金門縣府辦「金門老兵召集令」，活動從9/30-12/15舉辦，金門縣政府召募店家一起歡迎老兵回娘家，回響非常熱烈，不少店家一聽到是要提供給老兵的優惠，馬上要加入，竟高達133家加入，很多是老兵耳熟能詳的老字號，要原汁原味親切迎客，也要讓老兵重溫那段與金門鄉親共同經歷夾雜酸甜苦辣的日子。

今日金門縣長楊鎮浯也特別變裝成老兵，穿著草綠服到攝影社拍退伍時必拍的紀念照，在店家門口貼「優惠店家」標示、懸掛上活動旗幟，象徵著店家將以最大誠意和友善好客的心，來接待這群曾經與全島同繫一命更是軍民一家的貴客。

楊鎮浯表示，老兵返金除了回味當年的環境，當年的商家更是回憶軍旅生活酸甜苦辣不可或缺的一部分，因此本次活動特別鼓勵曾經做過阿兵哥生意的店家來共襄盛舉，提供消費優惠或專屬體驗遊程，一起歡迎老兵回來。詳細的消費優惠辦法，可上金門觀光旅遊網查詢。

金龍攝影社老闆李國明指著牆上的攝影集錦，忍不起分享有老兵在退伍30年後回金，帶著兒子、老婆一起來拍照，相當有紀念性。記者蔡家蓁／攝影
金龍攝影社老闆李國明指著牆上的攝影集錦，忍不起分享有老兵在退伍30年後回金，帶著兒子、老婆一起來拍照，相當有紀念性。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯（右三）、金門議員董森堡（左二）、觀光處長丁健剛與店家李國明一起向老兵敬禮，歡迎大家重回金門。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯（右三）、金門議員董森堡（左二）、觀光處長丁健剛與店家李國明一起向老兵敬禮，歡迎大家重回金門。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯今天也特別變裝成老兵，穿著草綠服到攝影社拍退伍時必拍的紀念照，73歲的老闆李國明親自幫忙拍照。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯今天也特別變裝成老兵，穿著草綠服到攝影社拍退伍時必拍的紀念照，73歲的老闆李國明親自幫忙拍照。記者蔡家蓁／攝影

老兵 金門 攝影

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