屏東海生館少人知的後場導覽 直擊魚寶寶保母飼育員

屏東海洋生物博物館的海洋生物種類超過550種，3個展示館各有繁衍、照護海洋新生命的飼育後場，因復育工作細膩，包含溫度、週期，甚至過濾水中魚卵的程序都不得馬虎，飼育員扮演著重要的保母角色；在眾所周知的前場導覽外，內行玩家推薦館方特別安排的後場導覽遊程，直擊隱身幕後的飼育員如何孕育、照護脆弱又可愛的海洋生物小生命。

館方說，大洋池有寬達16公尺的展示窗，更是個水量高達100萬加侖的大水缸，每當遊客走入台灣水域館後場，除了被巨大缸體震懾，也可看到飼育員孕育、照護脆弱又可愛的幼小生命，各魚種產卵期間不盡相同，包含時間、水溫、過濾程序都會影響收卵成效。

館方說，魚兒產卵期間多在4到8月，飼育員約莫1到1個半月的周期會收卵一次，收卵的位置是在大洋池的溢流孔處，除了魚卵外，也會油沫等雜質，需要考驗飼育員細膩的過濾程序，為了先將油沫及魚卵分離，飼育員會以清水沖洗收卵用濾網，收集完的魚卵後會放至專屬魚苗孵化桶，也是館內孵化魚兒的第一個家。

後續飼育員會再隨著魚兒體型大小更換缸體，餵食的生物也會隨著魚兒大小有所變化，剛出生的小魚會餵食稱做「輪蟲」的浮游生物，再大一些會餵食橈腳類的浮游生物；大洋池收到的魚卵多為黃金鰺以及燕魚，孵化率可高達八成，若在大自然環境中，由於環境因素變化影響較大，加上天敵也多，頂多1到2成。

海生館飼育員從親自收卵到照護魚兒長大，就像是魚寶寶的保母般，必須充滿愛心與細心，「魚你同行」後場參觀活動每日限量開放報名參加，若想見到大洋池魚寶寶的繁殖過程，可報名夜宿海生館活動。