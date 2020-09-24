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2020全大運因疫情延至10月31開幕 燃聖火環台傳遞串聯
原本要在今年5月2日要在國立高雄大學開幕的「2020全國大專校院運動會」，因為疫情延至10月31日，屆時將有田徑等18種競賽、超過萬名選手競技。高雄大學今天舉行聖火引燃典禮，由教育部體育署副署長王水文、高雄大學代理校長莊寳鵰領銜啟動，由高大選手組成的聖火隊將自25日起，展開環台大學傳遞串聯活動。
2020全大運由教育部主辦、高雄大學承辦。體育署副署長王水文表示，全大運是國家代表隊的搖籃，今年因為疫情而延期。競技運動、全民運動、運動產業將是施政三大重點，而全大運可說是最佳體現場域，尤其不少參賽選手也是東京奧運國手，賽事精彩可期。
高雄大學代理校長莊寳鵰表示，「2020」不僅適逢全大運50周年，更是高大創校20周年，意義非凡。感謝政府全民攜手齊心努力控制肺炎疫情，正式賽會得以於10月31日登場。
莊寳鵰表禦，高大承辦全大運，期間將有超過萬名選手湧入高雄，18項類競賽場館將分布在路竹、燕巢、橋頭、楠梓、左營、鼓山、三民、苓雅、鳳山、大寮、鳥松、大樹共12個行政區。
2020全大運聖火隊火炬手由高雄大學運動競技學系9名學生擔綱，接下聖火後跑步繞行校園，25日從高大出發，一路北上傳遞給19所大學。全大運將於10月31日至11月4日進行，共有田徑、游泳、體操、桌球、羽球、網球、軟式網球、跆拳道、射箭、擊劍、柔道、空手道、舉重、拳擊、射擊、角力、木球、競技啦啦隊等18項競賽，詳細資訊可見全大運官方網站http://109niag.nuk.edu.tw/。
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