乙烯外洩城市夢魘 吳益政：大林蒲遷村仁大降編快進行

高雄市前鎮區翠亨北路近原住民故事館測出高濃度乙烯，但到目前為止查不出來源，高雄市議員吳益政在臉書發文強，這次事件暴露整座城市對石化管線仍有防備不足之處，要擺脫對城市底老舊石化管線的恐懼，同時繼續扛著台灣石化供應的重大責任，政府要趕快處理的兩個核心問題是大林蒲遷村與大社工業區降乙編。

吳益政給了高雄市政府、中央政府許多建議。他表示，如果遲遲無法確定事發原因，應廢管停用，供應量由中油管線替代運送；石化業者應依規定儘速裝設「LDS即時洩定位監測系統，工業區應補強加設FTIR紅外線監測儀器；加速高雄港二港儲運專區建設，中島儲運及中油前鎮儲運中心儘速遷移；啟動大社降編準備作業，確保廠區調整後，勞工勞動權益獲保障；加速履行大社工業區降乙編、遷廠承諾；加快大林蒲遷村作業，根本減低高雄管線風險，推動城市永續安全。

他說，根據高雄市既有工業管線資料，接收端在大社工業區的石化管線至少16條，其中11條是「使用」狀態，全長163.5公里，共輸送8種化學原料，包含乙烯、丙烯、丁二烯、氫氣、苯等；2014年石化氣爆就是由於其中一條4吋丙烯管線破洞所致，這次前鎮測出高濃度乙烯事件發生地點，周圍3條由華運運送乙烯給3家廠商管線洩漏可能性較大，市府已要求業者停止運送，但最令人擔憂的是，目前仍無法確定漏點。

吳益政表示，目情況來看，大家對於管線未知程度過高，遲遲找不出漏點和其他事發原因，凸顯工業管線管理問題，管線管理單位無法以科學證據提出讓市民安心的說明及應變措施，市府各局處仍缺乏明確的指揮體系與SOP；在此情況下，他建議先停用乙烯管線，在這段管線遷移重整的過渡期，不足的供應量可暫時向中油購買。

對於解決高雄市區石化管線夢魘的長久之計，吳益政說，根本之道是將管線源頭仁大工業區移到高雄西南外海填海造陸的土地，也因如此，首當其衝的大林蒲遷村必須加速進行。大林蒲遷村若未順利進行，大社工業區降編無法遷移，南北貫串高雄的16條石化管線將持續是城市的夢魘。

他說，行政院既然已核定大林蒲「循環經濟園區」，接下來也該儘速對產業、低碳、低汙染、低耗能、低廢棄物的產業入園標準提出計畫，而考量產業轉型、就業衝擊，市府也應對大社工業區中哪些公司願意轉型遷循環園區進行調查，並擬定延遲過渡期間的工安及降汙計劃，而且須經大社居民同意。