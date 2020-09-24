高雄空品今下午稍差明起轉好 夜晚有涼意
高雄市環保局官方LINE「空品報你知」提醒，過去3天，由於少量境外汙染南下，加上台灣本地臭氧增生，台灣中南部到下午時段空氣品質普遍不佳，昨天臭氧汙染達到高峰，高雄境內多數測站，出現空氣品質警示。隨著新一波北風增強，今天下午過後，明起未來3天，空氣品質會逐步好轉。
「空品報你知」觀測，今天因北風增強，仍然有微量的境外臭氧移入，上半天空氣品質為良好至普通等級，下午期間空氣仍然會因為臭氧，轉為「短暫稍差」。明天至周日，境外臭氧移入減少，西半部風速也偏強，空氣將維持在良好至普通等級。
今天下午空氣品質較差，建議暫緩戶外劇烈活動。另，北風帶來的涼空氣，漸漸讓高雄夜晚有涼意，可選在涼爽秋夜外出散步，享受悠閒。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言