高雄空品今下午稍差明起轉好 夜晚有涼意

高雄市環保局官方LINE「空品報你知」提醒，過去3天，由於少量境外汙染南下，加上台灣本地臭氧增生，台灣中南部到下午時段空氣品質普遍不佳，昨天臭氧汙染達到高峰，高雄境內多數測站，出現空氣品質警示。隨著新一波北風增強，今天下午過後，明起未來3天，空氣品質會逐步好轉。

「空品報你知」觀測，今天因北風增強，仍然有微量的境外臭氧移入，上半天空氣品質為良好至普通等級，下午期間空氣仍然會因為臭氧，轉為「短暫稍差」。明天至周日，境外臭氧移入減少，西半部風速也偏強，空氣將維持在良好至普通等級。