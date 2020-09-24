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為不會發聲的樹木花草發聲 高雄市護樹者推自治條例
都市樹木問題不斷，工程造成樹木死亡，斷頭式的修樹造成環境與樹木生長等，常是愛樹護樹民眾與公部門的爭論。高雄市護樹團體、人士和市議員於是推動訂定「高雄市樹木花草保護管理自治條例」，盼明文管理樹木花草的種植、修剪和運用。
高雄市議員陳麗娜今天上午舉辦「高雄市公共區域樹木花草管理策略暨訂定自治條例」公聽會，邀請市政府、愛樹護樹團體、學者專家提供意見。
高雄市雖有樹木植栽修剪認證機制，但推動自治條例的人士認為，這離良善管理維護還有一段遠遠的路，例如修剪後的樹木本屬可利用資源，可是公部門卻任廠商轉賣，有的一噸可賣到1000多元；又例如落葉堆肥技術已行之有年，可是高雄市至今未積極推動。
陳麗娜等人初訂的「雄市樹木花草保護管理自治條例」共有22條，包括成立委員會統籌全市樹木花草問題、保障樹木生長環境、建立樹花草維護管理的作業規範與樹木保護規定、明訂罰則處罰毀損樹木花草的施工單位、行為人等。
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