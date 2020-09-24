快訊

又抓到！台中業者自大陸進口口罩 假冒國家隊醫用口罩販售

共軍西南海域演習：東沙群島失守，會有什麼衝擊？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MD印左或右攏係真 民眾：1個鋼印可以仿 2個就仿不了？

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
雙鋼印實名制口罩開賣，高雄民眾一早拿著健保卡來買。記者徐如宜／攝影
雙鋼印實名制口罩開賣，高雄民眾一早拿著健保卡來買。記者徐如宜／攝影

雙鋼印實名制口罩今早開賣，高雄這次假口罩事件中非屬「重災區」，今天各藥局買實名制口罩雖未見太排長龍，但購買者也沒斷過。有民眾質疑：1個鋼印可以仿，難道2個就仿不了嗎？打幾個鋼印不重要，政府查緝要認真，口罩廠要有良心。

口罩國家隊「加利科技」被爆進口中國非醫療用口罩，改標混裝為台灣製醫療口罩，引起軒然大波，衛福部於是推出「雙鋼印」實名制口罩。

高雄市藥師公會發言人黃芬民表示，昨天各藥局陸續收到新版雙鋼印口罩，分裝準備今天開賣。因為高雄不是這次假口罩事件裡的重災區，口罩的量也都足夠，倒沒有出現以前大排長龍的景象；但今天要買實名制口罩的民眾還是不斷，許多都是為了「雙鋼印」而來。有阿伯帶了8張健保卡來買新版口罩。

衛福部的新版雙鋼印口罩，需強制於口罩本體、距離邊緣1.5公分內，逐片以鋼印標示「MD」、「Made In Taiwan」，標示的字高不得小於0.4公分。藥師黃芬民特別向民眾說明，口罩上的「MD」有時印在左邊，有時會在右邊，「但都是真的啦！」不要因為鋼印打的位置不同，就以為買到假口罩，再生風波。

有位買口罩的先生說，規定這個雙鋼印有什麼意義？1個鋼印可以仿，難道2個就仿不了嗎？另位女士覺得，這樣的雙鋼印應，該只能證明是假口罩事件後製造的，但大家關心的不是製造日期，而是口罩的真假。希望政府加強對口罩的稽查，保障民眾買到的都是真的醫療用口罩。

藥師們反映，因為之前為售出的口罩需要回收，還要註明批號，對藥師們有些困擾，因為不同日期送來的會有不同批號，有時口罩堆疊在一起，可能批號就混了，如果沒有每天記下來，就有些難對照。

藥師黃芬民特別向民眾說明，口罩上的「MD」有時印在左邊，有時會在右邊，「但都是真的啦！」記者徐如宜／攝影
藥師黃芬民特別向民眾說明，口罩上的「MD」有時印在左邊，有時會在右邊，「但都是真的啦！」記者徐如宜／攝影
雙鋼印實名制口罩開賣，高雄民眾一早拿著健保卡來買。記者徐如宜／攝影
雙鋼印實名制口罩開賣，高雄民眾一早拿著健保卡來買。記者徐如宜／攝影

口罩 實名制 衛福部

延伸閱讀

雙鋼印實名制明天開賣 經長：同步查核市面盒裝口罩

加利口罩換貨 限縮325家藥局、衛生所可換

雙鋼印口罩明開賣 王美花：希望讓國人趕快放心

雙鋼印口罩明開賣 陳時中籲：不用搶排

相關新聞

MD印左或右攏係真 民眾：1個鋼印可以仿 2個就仿不了？

雙鋼印實名制口罩今早開賣，高雄這次假口罩事件中非屬「重災區」，今天各藥局買實名制口罩雖未見太排長龍，但購買者也沒斷過。有...

開設將近半世紀 金門金龍照相館有老兵感人的故事

早期在十萬大軍的時代，金湖地區人聲鼎沸，走在街上都是滿滿的阿兵哥，今年73歲的金龍攝影社老闆李國明回憶起昔日的榮景依然是...

屏東海生館少人知的後場導覽 直擊魚寶寶保母飼育員

屏東海洋生物博物館的海洋生物種類超過550種，3個展示館各有繁衍、照護海洋新生命的飼育後場，因復育工作細膩，包含溫度、週...

2020全大運因疫情延至10月31開幕 燃聖火環台傳遞串聯

原本要在今年5月2日要在國立高雄大學開幕的「2020全國大專校院運動會」，因為疫情延至10月31日，屆時將有田徑等18種...

屏東警察網紅團 巡迴鄉鎮演出護老交通短劇

屏東縣老年人口有17.6％，約14萬人，根據統計108年縣內發生30日死亡車禍有174人，老年人就有84人，比率近5成。...

乙烯外洩城市夢魘 吳益政：大林蒲遷村仁大降編快進行

高雄市前鎮區翠亨北路近原住民故事館測出高濃度乙烯，但到目前為止查不出來源，高雄市議員吳益政在臉書發文強，這次事件暴露整座...

高雄空品今下午稍差明起轉好 夜晚有涼意

高雄市環保局官方LINE「空品報你知」提醒，過去3天，由於少量境外汙染南下，加上台灣本地臭氧增生，台灣中南部到下午時段空...

為不會發聲的樹木花草發聲 高雄市護樹者推自治條例

都市樹木問題不斷，工程造成樹木死亡，斷頭式的修樹造成環境與樹木生長等，常是愛樹護樹民眾與公部門的爭論。高雄市護樹團體、人...

金門1+1振興券餘券 送學子、弱勢

金門縣政府7月發送「1+1振興券」給縣民，14萬設籍人口，有近1成民眾逾期未領取，約值2千多萬元，金門縣長楊鎮浯昨天宣布...

高市府秋節勞軍 香蕉謝陸戰隊

中秋節將至，高雄市民政局長閻青智昨天代表市長陳其邁及市府團隊，前往左營海軍陸戰隊指揮部慰問官兵，致贈秋節慰勞金，也送上高...

拒小琉球建10樓飯店 蔣月惠聲援

看好屏東小琉球旅遊市場，上市的鳳凰國際旅遊公司租下東琉交通碼頭旁土地，在350坪基地上興建地上10層、地下1層新飯店，2...

慶「日友568號」漁船下水 陳其邁：前鎮港改造 2年內完工

日友水產新造的1700噸級「日友568號」圍網漁船昨天下水，為國內遠洋漁業注入新能量，高雄市長陳其邁說，行政院核定50億...

熱門新聞

貧姊弟100元吃三餐 十年後發現牛排老闆娘多送附餐求報恩

獨／遭爆進貨51.5公噸高麗菜造假？北農：屬預約交易

台南國慶煙火26日先試放 快來先「試搶」好位子

10多年才開花！黃紋萬年麻超高花莖奇觀 路過不要錯過

大學瘋到桃園設校 藍議員憂圈地炒作

漢堡王台南店推買漢堡送糖包 限定活動卻惹怒台南人

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。