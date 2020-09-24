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MD印左或右攏係真 民眾：1個鋼印可以仿 2個就仿不了？
雙鋼印實名制口罩今早開賣，高雄這次假口罩事件中非屬「重災區」，今天各藥局買實名制口罩雖未見太排長龍，但購買者也沒斷過。有民眾質疑：1個鋼印可以仿，難道2個就仿不了嗎？打幾個鋼印不重要，政府查緝要認真，口罩廠要有良心。
口罩國家隊「加利科技」被爆進口中國非醫療用口罩，改標混裝為台灣製醫療口罩，引起軒然大波，衛福部於是推出「雙鋼印」實名制口罩。
高雄市藥師公會發言人黃芬民表示，昨天各藥局陸續收到新版雙鋼印口罩，分裝準備今天開賣。因為高雄不是這次假口罩事件裡的重災區，口罩的量也都足夠，倒沒有出現以前大排長龍的景象；但今天要買實名制口罩的民眾還是不斷，許多都是為了「雙鋼印」而來。有阿伯帶了8張健保卡來買新版口罩。
衛福部的新版雙鋼印口罩，需強制於口罩本體、距離邊緣1.5公分內，逐片以鋼印標示「MD」、「Made In Taiwan」，標示的字高不得小於0.4公分。藥師黃芬民特別向民眾說明，口罩上的「MD」有時印在左邊，有時會在右邊，「但都是真的啦！」不要因為鋼印打的位置不同，就以為買到假口罩，再生風波。
有位買口罩的先生說，規定這個雙鋼印有什麼意義？1個鋼印可以仿，難道2個就仿不了嗎？另位女士覺得，這樣的雙鋼印應，該只能證明是假口罩事件後製造的，但大家關心的不是製造日期，而是口罩的真假。希望政府加強對口罩的稽查，保障民眾買到的都是真的醫療用口罩。
藥師們反映，因為之前為售出的口罩需要回收，還要註明批號，對藥師們有些困擾，因為不同日期送來的會有不同批號，有時口罩堆疊在一起，可能批號就混了，如果沒有每天記下來，就有些難對照。
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