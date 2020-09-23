聽新聞
test
0:00 / 0:00

基隆城隍爺8聖杯夜巡取消 日巡限量Q版城隍口罩送信徒

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆城隍爺8聖杯夜巡取消，日巡限量Q版城隍口罩送信徒。圖／基隆護國城隍廟提供
基隆城隍爺8聖杯夜巡取消，日巡限量Q版城隍口罩送信徒。圖／基隆護國城隍廟提供

雞籠城隍文化祭暨護國城隍203年安座大典，因配合政府做防疫工作，今年城隍文化祭相關藝文與遶境活動，特別擲杯請示城隍爺如何辦理，今晚基隆護國城隍廟表示，擲杯結果城隍爺8杯聖杯指示定案，今年夜巡取消，日巡遶境改海洋廣場定點祈福。

文化局表示，每年中元祭是基隆的盛事，為期1個月的系列活動後，在農曆7月關鬼門牛口目後，接著登場的就是城隍文化祭，依基隆城隍廟依習俗，會在農曆8月14日夜巡，農曆8月16日日巡。

原因是依傳統民間信仰，關鬼門後仍會有調皮搗蛋的遊魂留戀人間，城隍爺率眾神將驅趕返回，保佑民眾平安，重要習俗是會發鹹光餅，很多民眾都會搶著拿保平安。

基隆護國城隍廟今晚表示，因為疫情造成人心惶惶，擲杯結果城隍爺8杯聖杯指示定案，今年農曆8月14日（國曆9月30日) 夜巡取消。

而農曆8月16日（國曆10月2日）進行日巡平安遶境時，廟方特地邀請潮州城隍12家將演出祭改，並在現場發放鹹光餅給民眾吃平安：今年不邀請友廟，出發前至慶安宮與奠濟宮參拜後，至海洋廣場祈福，活動規模縮小，歡迎大家隨香參與，鼓勵大家參與活動時全程戴口罩，做好防疫工作。

廟方也貼心準備3000個限量Q版城隍黃色與白色口罩，將發放給協助的城隍廟義工與隨香信徒，如果有剩再送給民眾，送完為止。在藝文活動則改為靜態藝文特展，從9月27日至10月16日，在基隆文化中心一樓大廳，舉辦台灣手工神轎雕刻特展，希望在中秋節帶給民眾不一樣的文化藝術饗宴。

基隆城隍爺8聖杯夜巡取消，日巡限量Q版城隍口罩送信徒。圖／基隆護國城隍廟提供
基隆城隍爺8聖杯夜巡取消，日巡限量Q版城隍口罩送信徒。圖／基隆護國城隍廟提供
基隆城隍爺8聖杯夜巡取消，日巡限量Q版城隍口罩送信徒。圖／基隆護國城隍廟提供
基隆城隍爺8聖杯夜巡取消，日巡限量Q版城隍口罩送信徒。圖／基隆護國城隍廟提供

基隆 城隍廟 城隍爺

延伸閱讀

雙鋼印實名制明天開賣 經長：同步查核市面盒裝口罩

基隆仁愛區座談淹水成話題 市府：全市雨水下水道檢討

「流籠到基隆」十月外木山登場 搖滾大嬸等獨立樂團開唱

雙鋼印口罩明開賣 陳時中籲：不用搶排

相關新聞

高市長陳其邁就任滿月打幾分？ 藍議員給40、綠議員打80分

高雄市長陳其邁補選就任滿一個月，國民黨議員陳若翠為他打分數，平均只給了40分。不過，民進黨議員陳致中肯定陳其邁明年度總預...

高市換裝自動通報智能路燈 完修時效提升逾倍

高雄市今年辦理節能智能路燈換裝，將全市既有高耗能高壓鈉氣燈換裝為節能路燈，尤其還併同路燈故障自動通報維修，大大提升路燈的...

高雄鬧區傍晚道路突然凹陷 警急聯繫市府搶修

高雄市新興區鬧區道路，今天傍晚路面突然凹陷，寬40公分、長約60公分，警方據報，立即在附近擺三角錐，警示車輛避開，以免路...

基隆城隍爺8聖杯夜巡取消 日巡限量Q版城隍口罩送信徒

雞籠城隍文化祭暨護國城隍203年安座大典，因配合政府做防疫工作，今年城隍文化祭相關藝文與遶境活動，特別擲杯請示城隍爺如何...

高雄林園居家檢疫個案輕生 陳其邁要求加強關懷機制

高雄林園區傳出一名居家檢疫中的婦女燒炭輕生，引發關注，高雄市長陳其邁今主持防疫會議後表示，居家檢疫民眾的配合度超過99%...

金門交通邁入行動支付 搭車用LINE PAY嘛ㄟ通

為便利金門縣民及旅客多元支付的需求，金門縣政府宣布自即日起與LINE Pay及一卡通公司合作，於金門縣境內公車、渡輪及商...

高市中秋稽查 揪出1食品農藥殘留7業者初查違規

中秋節將至，高雄市政府衛生局與消保官到各大賣場、餐飲業及工廠抽查中秋應景食品及用餐、製造環境，發現其中1件食品農藥殘留，...

助金門防疫 凱基社福慈善基金會跨海捐15萬片口罩

迎接第二波新冠肺炎傳染疾病襲擊，財團法人凱基社會福利慈善基金會今天捐贈金門縣防疫口罩15萬片，供金門縣學子防疫，盼與縣府...

慶祝日友568號漁船下水 陳其邁重申前鎮港2年務必建好

日友水產新造的1700噸級「日友568」號圍網漁船今早下水，為國內遠洋漁業注入新能量，與會的高雄市長陳其邁重申，行政院已...

小琉球建10樓飯店鄰戶提心吊膽 縣議員蔣月惠跨海聲援

看好屏東小琉球旅遊市場，上市的鳳凰國際旅遊公司租下東琉交通碼頭旁土地，在350坪基地上興建地上10層、地下1層的水岸第一...

高市教育局長送香蕉 支持蕉農一起吃在地、食當季

高雄市各級學校午餐響應食用在地香蕉，9月數量已超過13萬公斤，教育局長謝文斌今天也特地送香蕉給同仁，鼓勵大家多吃營養高的...

高雄市辦ICCA年會歷3任市長 陳其邁拍影片歡迎各國參與

高雄市政府爭取到全球指標性會議組織「國際會議協會（International Congress and Conventi...

熱門新聞

桃園中秋只開放這裡烤肉 其他公園開烤最高罰5千

台南國慶煙火26日先試放 快來先「試搶」好位子

10多年才開花！黃紋萬年麻超高花莖奇觀 路過不要錯過

金門1+1振興券第二波發放 鎖定學子與弱勢族群

大學瘋到桃園設校 藍議員憂圈地炒作

石門濱海公路箱涵傳像小孩哭聲 原來梅花鹿跌落被救出

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。