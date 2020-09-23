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基隆城隍爺8聖杯夜巡取消 日巡限量Q版城隍口罩送信徒
雞籠城隍文化祭暨護國城隍203年安座大典，因配合政府做防疫工作，今年城隍文化祭相關藝文與遶境活動，特別擲杯請示城隍爺如何辦理，今晚基隆護國城隍廟表示，擲杯結果城隍爺8杯聖杯指示定案，今年夜巡取消，日巡遶境改海洋廣場定點祈福。
文化局表示，每年中元祭是基隆的盛事，為期1個月的系列活動後，在農曆7月關鬼門牛口目後，接著登場的就是城隍文化祭，依基隆城隍廟依習俗，會在農曆8月14日夜巡，農曆8月16日日巡。
原因是依傳統民間信仰，關鬼門後仍會有調皮搗蛋的遊魂留戀人間，城隍爺率眾神將驅趕返回，保佑民眾平安，重要習俗是會發鹹光餅，很多民眾都會搶著拿保平安。
基隆護國城隍廟今晚表示，因為疫情造成人心惶惶，擲杯結果城隍爺8杯聖杯指示定案，今年農曆8月14日（國曆9月30日) 夜巡取消。
而農曆8月16日（國曆10月2日）進行日巡平安遶境時，廟方特地邀請潮州城隍12家將演出祭改，並在現場發放鹹光餅給民眾吃平安：今年不邀請友廟，出發前至慶安宮與奠濟宮參拜後，至海洋廣場祈福，活動規模縮小，歡迎大家隨香參與，鼓勵大家參與活動時全程戴口罩，做好防疫工作。
廟方也貼心準備3000個限量Q版城隍黃色與白色口罩，將發放給協助的城隍廟義工與隨香信徒，如果有剩再送給民眾，送完為止。在藝文活動則改為靜態藝文特展，從9月27日至10月16日，在基隆文化中心一樓大廳，舉辦台灣手工神轎雕刻特展，希望在中秋節帶給民眾不一樣的文化藝術饗宴。
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