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高市換裝自動通報智能路燈 完修時效提升逾倍

中央社 / 高雄23日電
高雄市換裝節能智能路燈，還結合會自動通報故障的路燈管理系統，路燈維修人員可於最短時間接獲通報並進行修復，大幅增加維修效率。（高市府提供）中央社
高雄市換裝節能智能路燈，還結合會自動通報故障的路燈管理系統，路燈維修人員可於最短時間接獲通報並進行修復，大幅增加維修效率。（高市府提供）中央社

高雄市今年辦理節能智能路燈換裝，將全市既有高耗能高壓鈉氣燈換裝為節能路燈，尤其還併同路燈故障自動通報維修，大大提升路燈的維修效能，從過去平均2天完修提升至22小時。

高雄市今年度將高耗能路燈升級為節能智能路燈，養工處今天表示，整體路燈換裝進度已達9成以上，路燈開關也一併汰換更新，使得今年路燈不亮通報案件數量呈現下降趨勢，路燈妥善率提升。

養工處指出，智能路燈裝設後，結合既有路燈編號定位，路燈一旦不亮，會自動通報至路燈管理系統，路燈維修人員可於最短時間接獲通報並進行修復，大幅增加維修效率。

高雄市目前約有24萬盞路燈，路燈維修改以PFI（Private Finance Initiative，民間融資提案）的採購方式執行，結果顯示，維修效率相較去年同期（1月至8月），路燈報修案件總數減少約6000件，降低幅度達逾16%，尤其7月及8月颱風汛期，整體路燈報修案件總數更降低30%以上。

工務局統計，由於設置智能路燈及路燈報修數持續下降，且維修時效從去年平均2天完修提升至22小時，維修時效更佳；不過因為智能路燈需具備可擴充式功能的自動異常監測並回報的節能燈具，考量無線傳輸的普及率，所以建置以原來高雄市的11個行政區優先建置，至於原高雄縣境部分，也會逐步建置提升普及率。

高雄市 修復

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