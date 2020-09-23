高市長陳其邁就任滿月打幾分？ 藍議員給40、綠議員打80分

高雄市長陳其邁補選就任滿一個月，國民黨議員陳若翠為他打分數，平均只給了40分。不過，民進黨議員陳致中肯定陳其邁明年度總預算編列速度快，青創基金、交通建設、基礎建設、公托、校園雙機、街頭監視器的經費都增加，為陳其邁打了80分。

陳若翠表示，陳其邁8月24日上任後4天就碰到蔡英文總統宣布明年開放含瘦肉精美豬進口，但是陳除了宣示學校營養午餐使用國產豬肉，不敢回應國民黨要求的「零檢出」，甚至未審核即發給業者「國產豬肉標示」貼紙，眼裡只有黨意而沒有民意。

陳若翠又說，9月9日就有民眾通報前鎮翠亨北路聞到不明氣體異味，但市府直到11日下午才測得原住民故事館附近乙烯飆高逾8萬PPM，第一時間資訊不透明，至今調查報告還沒出來；9月19日亞聚林園廠又驚傳製程反應器破裂異常洩壓，造成乙烯外洩，還冒出大量黑煙，引發居民恐慌。

陳若翠表示，9月22日凌晨鳳山發生一起兩派人馬街頭互砍案件，警方動員清理現場，還急著將遭砸的3輛車輛開走移置，還告誡店家「監視器畫面別外流」，粉飾太平。

她說，民進黨議員曾幫前市長韓國瑜打分數，說韓「想法80分，做事20分」，如以同樣標準來看，只能給陳其邁「想法60分，做事20分」，平均下來只有40分，還是請陳市長多多加油。

陳致中給陳其邁80分，因為陳其邁上任3周就完成明年度總預算籌編，而且預算案確實落實陳其邁競選時提出的四大優先政策，包括「智慧城市推動委員會」加速產業升級、增加青創基金一億元增加創業就業、投入鐵路地下化及捷運北延等經費較109年增加11億元。

陳致中表示，在路平清淤等基礎工程、校園雙機、警用監視器更新，明年度總預算均增加經費，市府以具體的作法回應民意的期待；陳其邁關照弱勢、運動需求、公托這些面向，社福預算增加11億，運動場夜間照明、公共幼兒園等也都編預算去做，值得肯定。