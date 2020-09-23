高市長陳其邁就任滿月打幾分？ 藍議員給40、綠議員打80分
高雄市長陳其邁補選就任滿一個月，國民黨議員陳若翠為他打分數，平均只給了40分。不過，民進黨議員陳致中肯定陳其邁明年度總預算編列速度快，青創基金、交通建設、基礎建設、公托、校園雙機、街頭監視器的經費都增加，為陳其邁打了80分。
陳若翠表示，陳其邁8月24日上任後4天就碰到蔡英文總統宣布明年開放含瘦肉精美豬進口，但是陳除了宣示學校營養午餐使用國產豬肉，不敢回應國民黨要求的「零檢出」，甚至未審核即發給業者「國產豬肉標示」貼紙，眼裡只有黨意而沒有民意。
陳若翠又說，9月9日就有民眾通報前鎮翠亨北路聞到不明氣體異味，但市府直到11日下午才測得原住民故事館附近乙烯飆高逾8萬PPM，第一時間資訊不透明，至今調查報告還沒出來；9月19日亞聚林園廠又驚傳製程反應器破裂異常洩壓，造成乙烯外洩，還冒出大量黑煙，引發居民恐慌。
陳若翠表示，9月22日凌晨鳳山發生一起兩派人馬街頭互砍案件，警方動員清理現場，還急著將遭砸的3輛車輛開走移置，還告誡店家「監視器畫面別外流」，粉飾太平。
她說，民進黨議員曾幫前市長韓國瑜打分數，說韓「想法80分，做事20分」，如以同樣標準來看，只能給陳其邁「想法60分，做事20分」，平均下來只有40分，還是請陳市長多多加油。
陳致中給陳其邁80分，因為陳其邁上任3周就完成明年度總預算籌編，而且預算案確實落實陳其邁競選時提出的四大優先政策，包括「智慧城市推動委員會」加速產業升級、增加青創基金一億元增加創業就業、投入鐵路地下化及捷運北延等經費較109年增加11億元。
陳致中表示，在路平清淤等基礎工程、校園雙機、警用監視器更新，明年度總預算均增加經費，市府以具體的作法回應民意的期待；陳其邁關照弱勢、運動需求、公托這些面向，社福預算增加11億，運動場夜間照明、公共幼兒園等也都編預算去做，值得肯定。
對於明年舉債63億，陳致中認為已是最低紀錄，期待陳其邁能在兩年多的任期內盡最大的努力在市政建設與財政紀律之間儘快取得平衡，達成市府「零舉債」並能開始還債的目標。
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