高雄林園居家檢疫個案輕生 陳其邁要求加強關懷機制

高雄林園區傳出一名居家檢疫中的婦女燒炭輕生，引發關注，高雄市長陳其邁今主持防疫會議後表示，居家檢疫民眾的配合度超過99%，但確實有些人有心靈或者是慢性疾病的困擾，應給予更多的關懷。高市衛生局長黃志中則表示，目前高雄約仍有2300多名居家檢疫民眾，衛生局會依風險高低規畫關懷的頻度，一發現有異狀，即由心理衛生中心介入。

陳其邁表示，中央當時建構居家檢疫系統， 其實有考慮到人際間互動，因此責由里幹事或外事警察針對居家檢疫者每天電訪，整套系統過去運作得不錯，民眾配合度也高，不過確實有人是有心靈困擾或一些慢性疾病的困擾，因此應多家關懷。

他說，目前進行居家檢疫關懷，會請里幹事與警察居家檢疫者是否獨居，有無慢性病纏身，有無心理上的困擾，依這些問題進行篩檢，必要的話則由心理衛生中心、醫療診所或是其他社區的體系提供一些支持，讓居家檢疫措施更有人情味與溫暖，以降低檢疫期間個人所面臨到的一些生理或心理的壓力。

衛生局長黃志中表示，里幹事電訪相關問題，只要發現有異況，就會啟動衛生局心衛中心，依風險的高低規畫追蹤，如有必要就安排就醫。分級的類型包括一般關懷，具有風險的關懷與特殊關懷。目前高雄市約2350名居家檢疫者，獨居者尤其是關懷的對象。

高雄市今午的防疫會議也針對移工或漁工及外籍生的檢疫問題進行討論，陳其邁說，目前高雄是零社區感染，境外移入才具風險，不過有些移工可能沒有健保，所以包括基層診所的聯防或移工的就醫調查都需掌握，以阻絕潛在流行區的感染個案入境，萬一有確診個案，就可從源頭掌握，預防疾病進入社區。他也強調，「防疫最後一道防線，就是院內感染」，把醫院的感制做好，就不會有大規模的群聚感染。

另冬天是流感高峰，容易與流感症狀與武漢肺炎混雜一起，衛生局應加強風險族群的疫苗施打，防患未然。

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