聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄林園居家檢疫個案輕生 陳其邁要求加強關懷機制

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
高雄市長陳其邁指會加強居家檢疫者的關懷機制。記者王昭月／攝影
高雄市長陳其邁指會加強居家檢疫者的關懷機制。記者王昭月／攝影

高雄林園區傳出一名居家檢疫中的婦女燒炭輕生，引發關注，高雄市長陳其邁今主持防疫會議後表示，居家檢疫民眾的配合度超過99%，但確實有些人有心靈或者是慢性疾病的困擾，應給予更多的關懷。高市衛生局長黃志中則表示，目前高雄約仍有2300多名居家檢疫民眾，衛生局會依風險高低規畫關懷的頻度，一發現有異狀，即由心理衛生中心介入。

陳其邁表示，中央當時建構居家檢疫系統， 其實有考慮到人際間互動，因此責由里幹事或外事警察針對居家檢疫者每天電訪，整套系統過去運作得不錯，民眾配合度也高，不過確實有人是有心靈困擾或一些慢性疾病的困擾，因此應多家關懷。

他說，目前進行居家檢疫關懷，會請里幹事與警察居家檢疫者是否獨居，有無慢性病纏身，有無心理上的困擾，依這些問題進行篩檢，必要的話則由心理衛生中心、醫療診所或是其他社區的體系提供一些支持，讓居家檢疫措施更有人情味與溫暖，以降低檢疫期間個人所面臨到的一些生理或心理的壓力。

衛生局長黃志中表示，里幹事電訪相關問題，只要發現有異況，就會啟動衛生局心衛中心，依風險的高低規畫追蹤，如有必要就安排就醫。分級的類型包括一般關懷，具有風險的關懷與特殊關懷。目前高雄市約2350名居家檢疫者，獨居者尤其是關懷的對象。

高雄市今午的防疫會議也針對移工或漁工及外籍生的檢疫問題進行討論，陳其邁說，目前高雄是零社區感染，境外移入才具風險，不過有些移工可能沒有健保，所以包括基層診所的聯防或移工的就醫調查都需掌握，以阻絕潛在流行區的感染個案入境，萬一有確診個案，就可從源頭掌握，預防疾病進入社區。他也強調，「防疫最後一道防線，就是院內感染」，把醫院的感制做好，就不會有大規模的群聚感染。

另冬天是流感高峰，容易與流感症狀與武漢肺炎混雜一起，衛生局應加強風險族群的疫苗施打，防患未然。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

衛生局 居家檢疫 陳其邁

延伸閱讀

陳其邁首次主持治安會報 促打破陳規強化局處合作

慶祝日友568號漁船下水 陳其邁重申前鎮港2年務必建好

高市青創基金淪擺設 陳其邁：確實應檢討

高雄市辦ICCA年會歷3任市長 陳其邁拍影片歡迎各國參與

相關新聞

高市長陳其邁就任滿月打幾分？ 藍議員給40、綠議員打80分

高雄市長陳其邁補選就任滿一個月，國民黨議員陳若翠為他打分數，平均只給了40分。不過，民進黨議員陳致中肯定陳其邁明年度總預...

高市換裝自動通報智能路燈 完修時效提升逾倍

高雄市今年辦理節能智能路燈換裝，將全市既有高耗能高壓鈉氣燈換裝為節能路燈，尤其還併同路燈故障自動通報維修，大大提升路燈的...

高雄鬧區傍晚道路突然凹陷 警急聯繫市府搶修

高雄市新興區鬧區道路，今天傍晚路面突然凹陷，寬40公分、長約60公分，警方據報，立即在附近擺三角錐，警示車輛避開，以免路...

基隆城隍爺8聖杯夜巡取消 日巡限量Q版城隍口罩送信徒

雞籠城隍文化祭暨護國城隍203年安座大典，因配合政府做防疫工作，今年城隍文化祭相關藝文與遶境活動，特別擲杯請示城隍爺如何...

高雄林園居家檢疫個案輕生 陳其邁要求加強關懷機制

高雄林園區傳出一名居家檢疫中的婦女燒炭輕生，引發關注，高雄市長陳其邁今主持防疫會議後表示，居家檢疫民眾的配合度超過99%...

金門交通邁入行動支付 搭車用LINE PAY嘛ㄟ通

為便利金門縣民及旅客多元支付的需求，金門縣政府宣布自即日起與LINE Pay及一卡通公司合作，於金門縣境內公車、渡輪及商...

高市中秋稽查 揪出1食品農藥殘留7業者初查違規

中秋節將至，高雄市政府衛生局與消保官到各大賣場、餐飲業及工廠抽查中秋應景食品及用餐、製造環境，發現其中1件食品農藥殘留，...

助金門防疫 凱基社福慈善基金會跨海捐15萬片口罩

迎接第二波新冠肺炎傳染疾病襲擊，財團法人凱基社會福利慈善基金會今天捐贈金門縣防疫口罩15萬片，供金門縣學子防疫，盼與縣府...

慶祝日友568號漁船下水 陳其邁重申前鎮港2年務必建好

日友水產新造的1700噸級「日友568」號圍網漁船今早下水，為國內遠洋漁業注入新能量，與會的高雄市長陳其邁重申，行政院已...

小琉球建10樓飯店鄰戶提心吊膽 縣議員蔣月惠跨海聲援

看好屏東小琉球旅遊市場，上市的鳳凰國際旅遊公司租下東琉交通碼頭旁土地，在350坪基地上興建地上10層、地下1層的水岸第一...

高市教育局長送香蕉 支持蕉農一起吃在地、食當季

高雄市各級學校午餐響應食用在地香蕉，9月數量已超過13萬公斤，教育局長謝文斌今天也特地送香蕉給同仁，鼓勵大家多吃營養高的...

高雄市辦ICCA年會歷3任市長 陳其邁拍影片歡迎各國參與

高雄市政府爭取到全球指標性會議組織「國際會議協會（International Congress and Conventi...

熱門新聞

桃園中秋只開放這裡烤肉 其他公園開烤最高罰5千

台南國慶煙火26日先試放 快來先「試搶」好位子

10多年才開花！黃紋萬年麻超高花莖奇觀 路過不要錯過

金門1+1振興券第二波發放 鎖定學子與弱勢族群

大學瘋到桃園設校 藍議員憂圈地炒作

石門濱海公路箱涵傳像小孩哭聲 原來梅花鹿跌落被救出

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。