屏東勝利之家暖心店長 帶領心智障礙員工經營咖啡店

屏東縣共有四家庇護工場，屏東勝利之家膳工坊，在勝利之家旁由屏基設置社區共融空間據點「聚樂部」，成立「集合站」經營咖啡、輕食兩年多，店長董家瑋從成立之今帶領2名中度智能障礙阿勝、小樺一起工作，耐心教導，並製作工作手冊，若他們忘記就翻閱手冊，他也從心智障礙者身上學會耐心、付出，三人成為工作上的好夥伴。

31歲董家瑋從事餐飲業，2年多年前到集合站當店長，帶領中度智能障礙的阿勝、小樺一起工作，他說，以前是急性子，會想趕快把事情完成，但跟心智障礙朋友一起工作時，有時候急也沒有用，學會等待，給他們時間，讓他們成長，「理解他們的限制，思考出適合他們的操作模式」。

董家瑋觀察阿勝、小樺的優點，安排他們適合工作方式，阿勝個性外向，負責點餐、收銀，小樺做事細心，負責調製飲料，三個人合作，一起經營集客站。

董家瑋說，教導他們時，他也學會放慢腳步，他也製作工作手冊，每項飲品、餐點，將步驟拍照說明，附上明確材料與份量，對他們來說最難的飲品是「翡翠檸檬」，製作的程序較複雜，他們就學了1個月，平日也會定期安排複習。