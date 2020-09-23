陸船越界拖捕3千公斤漁獲 海巡查獲全數海拋

中國大陸漁船「閩東漁64578號」今天越界在花嶼西北海域拖網作業，被澎湖海巡隊查獲，高達3000公斤的漁獲，海巡人員花了近3小時海拋，並將人船一併押返裁處。

澎湖海巡隊今天在執行護永專案勤務時，在澎湖望安花嶼西北海域20.7浬發現「閩東漁64578號」漁船，越界進行拖網作業，撈捕達3000公斤盤仔魚等魚貨，經多次廣播停俥受檢不理，海巡強行登檢，將陳姓船老大等7人押返馬公。

中國大陸伏季休漁期今年8月15日告一段落後，陸船紛紛出海作業，澎湖海巡隊除了當天在七美西南海域查扣「粵南澳漁14028號」漁船，扣留月餘後，17日裁罰新台幣90萬元後驅離，今天在花嶼西北所查扣「閩東漁64578號」漁船，是伏漁期結束後的第2艘，人船押返後，防檢人員也登船實施消毒檢疫，防堵疫情。