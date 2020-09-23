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金門交通邁入行動支付 搭車用LINE PAY嘛ㄟ通

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣長楊鎮浯（中）率領與會貴賓一起使用LINE Pay乘車碼QR code，直呼真便利。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯（中）率領與會貴賓一起使用LINE Pay乘車碼QR code，直呼真便利。記者蔡家蓁／攝影

為便利金門縣民及旅客多元支付的需求，金門縣政府宣布自即日起與LINE Pay及一卡通公司合作，於金門縣境內公車、渡輪及商家導入行動支付服務，民眾只要持手機使用LINE Pay乘車碼QR code即可輕鬆搭乘公車及輪船，金門成為全國首個交通全面導入行動支付的縣市；但是金門縣公車處人員私下透露，由於金門民眾搭乘公車享有免費的優惠，建議在地民眾還是刷縣民卡上下車才可享受優惠。

現在是手機行動支付時代，一機在手，方便多多。金門縣公共車船管理處今天下午4點假山外車站舉行「公共車船LINE PAY Money行動支付」啟用典禮，由金門縣長楊鎮浯、議員李應文、一卡通總經理程子箴、宏碁智通總經理游明豐、縣府行政處長陳祥麟等人共同主持啟動儀式。

楊鎮浯表示，行動支付日漸普及民眾生活之中，疫情後國旅大爆發，本島與離島間的往來頻繁，無現金多元化的支付需求日增，金門縣超前部屬，成為第一個交通運具全面導入行動支付的離島縣市，希望為縣民及旅客提供更多元更便利的支付服務，減低攜帶現金的不便，安心到金門旅遊。

除了搭乘交通工具外，縣府也將LINE Pay行動支付導入消費商家，讓來金門旅遊的民眾購物更方便，為讓民眾體驗行動支付的便利，從今日起至12月31日期間全縣各路公車及大小金輪渡使用LINE Pay乘車碼，可享每趟LINE POINTS 5點回饋，今年10月1日至2021年2月28日前至金門旅遊常使用的租車服務如金豐租車及三德租車，使用LINE Pay Money付款享有LINE POINTS 15%點數回饋。

另外，金門多樣化具戰地特色的在地名產，是旅客到訪絕對不能錯過的伴手禮，金門酒廠、聖祖貢糖、金瑞成貢糖、王大夫一條根、喬安牧場、金合利鋼刀及昇恆昌金湖廣場等在地一百多家知名商家，也有支援LINE Pay Money支付服務，旅客使用LINE Pay Money消費付款，2020年10月1日至2021年2月28日前同樣享有LINE POINTS 15%點數回饋，歡迎民眾多加使用享受優惠。

金門縣長楊鎮浯（右四）、議員李應文（左五）等人一起啟動公共車船LINE PAY Money行動支付。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯（右四）、議員李應文（左五）等人一起啟動公共車船LINE PAY Money行動支付。記者蔡家蓁／攝影
宏碁智通業務處長陳錫彬示範如何使用LINE Pay乘車碼QR code，強調未來搭車不需要零錢。記者蔡家蓁／攝影
宏碁智通業務處長陳錫彬示範如何使用LINE Pay乘車碼QR code，強調未來搭車不需要零錢。記者蔡家蓁／攝影

金門 公車 LINE Pay

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