推動大林蒲遷村 居民盼中央揭具體條件

中央社 / 高雄23日電

行政院108年10月核定大林蒲遷村案納入「新材料循環產業園區」中辦理，但至今相關遷村條件未定，立委賴瑞隆邀經濟部長王美花及市長陳其邁和居民對話，居民盼中央提出具體遷村條件。

民進黨立委賴瑞隆籌辦27日邀經濟部長王美花、工業局、航港局等單位在大林蒲活動中心和居民座談，聽取居民對遷村案的意見，以做為遷村草案的修正參考。

不過，大林蒲鳳興里長洪富賢今天告訴中央社記者，研議大林蒲遷村已近10年，從中央官員到市府、民代辦公室舉辦的座談會前後已有11場，至今未見中央提出具體的遷村條件，盼中央及地方出席官員清楚說明，以安民心。

大林蒲遷村是指小港區沿海6里，包括鳳鳴、鳳森、鳳林、鳳興、鳳源及龍鳳等，因為周邊是臨海工業區，以石化及鋼鐵業等為主，造成空氣污染及居住品質惡化，經市府民意普查，有89%受訪者傾向遷村。

市府都市發展局主責大林蒲遷村計畫，調查大林蒲有1萬1700戶、1萬9680人，市府擬定住商區採「一坪換一坪」方式辦理遷村，不過居民仍質疑遷村新址可能受到容積及建蔽率規範，一坪換一坪未必能充分使用一坪土地，另外也有信眾關切宮廟遷移的建地使用等問題，迄今居民不了解遷村計畫內容。

都發局副局長王屯電告訴中央社記者，市府擬定遷村含土地、房屋及領取現金方案等，遷村戶可以依需求選擇適合的方案，擇定換地、建屋或領取現金等方式遷出大林蒲；不過也有一些民眾因為情感因素，不願遷村，希望守護世代相傳的祖產。

中央核定「新材料循環產業園區」總計畫經費為1045億元，其中大林蒲遷村經費589億元；經濟部預計於2021年中完成「產業園區報編」作業，並以2023年底完成大林蒲遷村為目標。

王美花 行政院

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