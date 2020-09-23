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10座運動中心有譜 高市盤點閒置空間採BOT

中央社 / 高雄23日電

高雄市要打造10座國民運動中心，市府運動發展局除了優化鳳山運動園區及健全現有的中正技擊館設施等，也勘定陽明溜冰場等4座要採民間投資經營辦理，其餘則活化學校空間。

市長陳其邁提出打造至少10座運動中心提振運動風氣的政見，市府運動發展局長侯尊堯今天指出，初步已盤點運動中心場域，將採現有場館充實優化及閒置空間活化方式進行，同時採BOT模式鼓勵民間投資經營等，預計明年民眾即可體驗設施完善的國民運動中心。

高雄市鳳山國民運動中心去年底啟用，不過目前尚有一些設施還要充實，包括田徑場及跑道優化等，預計明年初就有更優質的設施。另外也推動高雄市立技擊館設施改善升級符合有健身、羽球、韻律及多功能教室等功能性運動空間，未來盼委外經營，確保維運品質。

既有場域升級方面，運發局目前相中位在苓雅區的極限運動場、陽明溜冰場、小港區森林公園及左營區一處市場用地等空間及設施充實利用，另外也透過教育局清查閒置的學校空間，以交通便利及不影響學生上課的動線前提下，活化並共享運動空間。

運發局也計畫利用高雄世運主場館（國家體育場）的尾翼空間做國民運動中心，提供更優質的運動環境。

除了打造國民運動中心，市府要加速讓人民有感的設施，例如籃球場增設夜間照明等，以因應民眾不同時段的運動需求。

鼓勵提振運動風氣，運發局明年度含爭取中央前瞻基礎建設經費，共編列新台幣5.1億元比109年度的1.3億元資本門經費足足多了3億多元，其中包括興建楠梓足球場、整修茄萣運動公園、整修立德棒球場等。

高雄市 BOT

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