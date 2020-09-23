快訊

富比世編輯爆：美國第一女婿公司跟兆豐銀行貸款14.5億

熊熊分手特斯拉男友首發聲 IG曝黑白照藏思念

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高市中秋稽查 揪出1食品農藥殘留7業者初查違規

中央社 / 高雄23日電
中秋節將至，高雄市衛生局與消保官到各大賣場、餐飲業及工廠抽查中秋應景食品及用餐、製造環境。圖為衛生局稽查人員至雜貨店執行醬料抽驗。（高雄市衛生局提供）中央社
中秋節將至，高雄市衛生局與消保官到各大賣場、餐飲業及工廠抽查中秋應景食品及用餐、製造環境。圖為衛生局稽查人員至雜貨店執行醬料抽驗。（高雄市衛生局提供）中央社

中秋節將至，高雄市政府衛生局與消保官到各大賣場、餐飲業及工廠抽查中秋應景食品及用餐、製造環境，發現其中1件食品農藥殘留，另有7家業者環境初查違規，經複查後已合格。

衛生局上午表示，這次共稽查213件中秋應景食品，包括月餅、肉品、醬料、水產及蔬果等，並分別檢驗防腐劑、農藥等各類化學物是否符合食品衛生標準。結果，在鳳山某水果行查出百香果農藥殘留納乃得0.13ppm，違反不得檢出標準，已要求業者下架，並移請南投縣衛生局辦理。

衛生局也前往烤肉組合包工廠、月餅業者及燒肉店等26家業者稽查，結果僅19家初查符合規定，另6家製造業者及1家餐飲業者，則有食品添加物未建立專冊管理、員工私人物品未專區放置、食材用器未覆蓋或離地放置等缺失，請業者限期改善後，已複查合格。

衛生局表示，其中一家查驗不合格的肉品製造加工廠，未專區貯存多項過期原料，衛生局到場立即封存原料。所幸經檢查後，部分過期原料未開封，業者目前販售產品皆未使用過期原料，但仍要求業者銷毀過期品。

衛生局表示，這次抽驗檢出百香果殘留農藥，以及肉品加工廠未專區貯存過期食品原料兩件，都違反食品安全衛生管理法，可處新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰，並需依規銷毀產品。衛生局呼籲，業者落實自主管理並保留來源憑證，若產品逾期或品質有異就要立即丟棄。

衛生局 中秋節 肉品

延伸閱讀

中秋國慶連假國旅東部最夯 訂房率達七成

中秋國慶快到了 觀光局估：花東旅遊人最多、離島次之

因應中秋、國慶連假 北市公車、道路進行調度

韓國單日確診再破百例 療養機構中秋也禁會客

相關新聞

小琉球建10樓飯店鄰戶提心吊膽 縣議員蔣月惠跨海聲援

看好屏東小琉球旅遊市場，上市的鳳凰國際旅遊公司租下東琉交通碼頭旁土地，在350坪基地上興建地上10層、地下1層的水岸第一...

金門交通邁入行動支付 搭車用LINE PAY嘛ㄟ通

為便利金門縣民及旅客多元支付的需求，金門縣政府宣布自即日起與LINE Pay及一卡通公司合作，於金門縣境內公車、渡輪及商...

高市中秋稽查 揪出1食品農藥殘留7業者初查違規

中秋節將至，高雄市政府衛生局與消保官到各大賣場、餐飲業及工廠抽查中秋應景食品及用餐、製造環境，發現其中1件食品農藥殘留，...

助金門防疫 凱基社福慈善基金會跨海捐15萬片口罩

迎接第二波新冠肺炎傳染疾病襲擊，財團法人凱基社會福利慈善基金會今天捐贈金門縣防疫口罩15萬片，供金門縣學子防疫，盼與縣府...

慶祝日友568號漁船下水 陳其邁重申前鎮港2年務必建好

日友水產新造的1700噸級「日友568」號圍網漁船今早下水，為國內遠洋漁業注入新能量，與會的高雄市長陳其邁重申，行政院已...

高市教育局長送香蕉 支持蕉農一起吃在地、食當季

高雄市各級學校午餐響應食用在地香蕉，9月數量已超過13萬公斤，教育局長謝文斌今天也特地送香蕉給同仁，鼓勵大家多吃營養高的...

高雄市辦ICCA年會歷3任市長 陳其邁拍影片歡迎各國參與

高雄市政府爭取到全球指標性會議組織「國際會議協會（International Congress and Conventi...

金門1+1振興券第二波發放 鎖定學子與弱勢族群

金門縣政府在今年7月中獨步全國發送「1+1振興券」，14萬的設籍人口，發放率接近9成，尚有近1成的民眾未領取振興券，約略...

藍批「國產豬肉標示」貼紙濫發 陳其邁：有查驗機制

高雄市農業局製作第一波1萬5千張「國產豬肉標示」貼紙，發送全市38個區公所，只要使用國產豬肉的商店、賣場、餐廳都可申請。...

高交通局標誌太辣 養工處拆光

為遏止交通違規亂象，高雄市交通局出奇招，在肇事率高路段設置創新的「口語化標誌」，牌面寫著「天堂不遠，超速就到」、「你超速...

9月至年底車禍多 高市強化宣導

高雄市近來每年9月到年底，交通事故死傷人數有微幅攀升趨勢，機車族傷亡占約70%，18至24歲年輕族群約占20%，學子行車...

重陽敬老 高屏東發送禮金

重陽節將至，高雄、台東和屏東將發送敬老禮金，高雄滿60歲原住民、65歲以上市民可領1千元起敬老禮金，334位百歲人瑞禮金...

熱門新聞

金門1+1振興券第二波發放 鎖定學子與弱勢族群

石門濱海公路箱涵傳像小孩哭聲 原來梅花鹿跌落被救出

桃園中秋只開放這裡烤肉 其他公園開烤最高罰5千

要禮讓行人 汐止大同轉中興路取消右轉燈

台南國慶煙火26日先試放 快來先「試搶」好位子

古蹟飄咖啡香！台南總爺百年日式廠長宿舍變身咖啡廳

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。