高市中秋稽查 揪出1食品農藥殘留7業者初查違規

中秋節將至，高雄市政府衛生局與消保官到各大賣場、餐飲業及工廠抽查中秋應景食品及用餐、製造環境，發現其中1件食品農藥殘留，另有7家業者環境初查違規，經複查後已合格。

衛生局上午表示，這次共稽查213件中秋應景食品，包括月餅、肉品、醬料、水產及蔬果等，並分別檢驗防腐劑、農藥等各類化學物是否符合食品衛生標準。結果，在鳳山某水果行查出百香果農藥殘留納乃得0.13ppm，違反不得檢出標準，已要求業者下架，並移請南投縣衛生局辦理。

衛生局也前往烤肉組合包工廠、月餅業者及燒肉店等26家業者稽查，結果僅19家初查符合規定，另6家製造業者及1家餐飲業者，則有食品添加物未建立專冊管理、員工私人物品未專區放置、食材用器未覆蓋或離地放置等缺失，請業者限期改善後，已複查合格。

衛生局表示，其中一家查驗不合格的肉品製造加工廠，未專區貯存多項過期原料，衛生局到場立即封存原料。所幸經檢查後，部分過期原料未開封，業者目前販售產品皆未使用過期原料，但仍要求業者銷毀過期品。

衛生局表示，這次抽驗檢出百香果殘留農藥，以及肉品加工廠未專區貯存過期食品原料兩件，都違反食品安全衛生管理法，可處新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰，並需依規銷毀產品。衛生局呼籲，業者落實自主管理並保留來源憑證，若產品逾期或品質有異就要立即丟棄。