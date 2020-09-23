陳其邁首次主持治安會報 促打破陳規強化局處合作
高雄市長陳其邁今天主持就任後首次治安會報，他督促警方打破過去陳規，以人民生命財產安全為優先，並要求加強各局處合作，解決如大雨後坑洞公安、治安等問題。
陳其邁上午主持治安會報表示，要把高雄市民當成自家人，打破一些陳規快速採取行動，以人民生命財產為優先考量，尤其對於青年、兒少、婦女等保護，必須比照劉姓少女略誘案辦理。
他在會中指示，大雨過後常有坑洞或地基流失，請市府各局處、區公所合作，通報彙整加快修復時間；偏鄉山區道路也應盡速修補完成；另外，中秋、國慶連假即將到來，相關局處應落實道路交通安全，加強查核人潮擁擠的建物安全。
針對毒品犯罪，他也責成警察局、毒防局、教育局、衛生局等加強與檢方合作，擬定毒品防制策略。另也指示市府秘書長楊明州與雄檢、橋檢成為連結窗口。
陳其邁會中也公開表揚金融機構人員，感謝他們關懷並攔阻民眾免於詐騙。高雄市刑警大隊統計今年7到9月，已透過金融機構攔阻詐騙共53件，金額達1497萬元。其中，攔阻詐騙金額達50萬元以上者有12件。
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