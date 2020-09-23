慈善團體跨海贈口罩 防堵金門疫情助益多

財團法人凱基社會福利慈善基金會執行長曾錦隆團隊，今天到金門縣政府捐贈15萬片防疫口罩。縣長楊鎮浯感謝基金會幫助金門整體防疫物資超前部署，為金門防堵疫情增添助力。

捐贈儀式在縣長室舉行，曾錦隆表示，自年初武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情蔓延以來，席捲全球，造成人心慌亂。台灣防疫工作做得相當完善之餘，基金會想為離島金門提供物資，因此專程前來捐贈口罩。

此外，曾錦隆也關懷金門孩子的成長，想多了解本地特殊教育情況，希望能和金門教育處配合，一起為金門的孩子尋找更多的發展空間。

楊鎮浯向凱基慈善基金會人員說明，疫情之初縣府種種超前部署作為，並表示，在結合政府及民間資源共同防疫之下，使得金門到現在仍是零確診，令人欣慰。他感謝凱基捐贈15萬片口罩，讓金門縣整體防疫物資可以超前調配，對防堵疫情助益良多。這些口罩將提供學校和基層鄉鎮使用，讓第一線工作人員和學子能更放心工作和就學。

楊鎮浯同時表示，離島各項施政僅靠政府來做，有時候難免會比較辛苦，需要更多的社會資源投入。凱基的捐贈是正面力量，期盼更多企業、團體與公部門一起合作，讓各領域都能夠越來越好。