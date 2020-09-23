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助金門防疫 凱基社福慈善基金會跨海捐15萬片口罩
迎接第二波新冠肺炎傳染疾病襲擊，財團法人凱基社會福利慈善基金會今天捐贈金門縣防疫口罩15萬片，供金門縣學子防疫，盼與縣府並肩防疫，金門縣長楊鎮浯也代表縣府及全體縣民致贈感謝狀，感謝該基金會的熱心義舉，對防堵疫情助益良多。
財團法人凱基社會福利慈善基金會執行長曾錦隆、副執行長李傳慧一行於今天上午10時許到縣府拜會楊鎮浯，在場陪同的還有縣府教育處長羅德水、副處長黃雅芬等人。楊鎮浯也特別頒贈感謝狀給凱基社會福利慈善基金會，感謝他們的捐贈與協助。
曾錦隆表示，凱基慈善基金會過去比較著眼在本島，這次看到疫情如此嚴峻，顧及離島的需求，想著「哪裡有需要我們就到那裡去，所以我們就來了」，他也提及，從捐贈口罩開始，跨出第一步，未來也希望能協助金門孩子快樂成長，包括特殊教育等項目，希望也能跟金門的教育處做一些配合；曾錦隆說，十月份協會在嘉義縣就跟縣政府配合一個特教生的運動會，大概有400多人參加，對於一些特殊才藝的孩子發展，我想以後如果要增建的時候，一定會通知金門這邊，盼幫助更多金門的孩子。
楊鎮浯也表示，從整個防疫過程一直到現在，凸顯了一個非常重要的事情，除了政府要有積極的作為，同時，社會力量的凝聚也是一個非常重要的過程，金門位處離島，除了政府的投入外，社會資源相對會少一點，此次凱基基金會捐贈15萬片的口罩，提供給學校，還有基層的鄉鎮來使用，這對我們來講是一件非常感謝的事情。
透過這樣的一個捐贈，讓整體防疫物資可以做超前的一個調配，也讓第一線同仁跟學子能夠更放心的去工作或者是就學，更重要的是在離島，更需要更多的社會資源一起來投入，僅靠政府來做，難免會比較辛苦；期盼凱基的捐贈，讓更多的企業看的到，會有更多的企業跟公部門一起合作，讓金門越來越好。
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