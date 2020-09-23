慶祝日友568號漁船下水 陳其邁重申前鎮港2年務必建好

日友水產新造的1700噸級「日友568」號圍網漁船今早下水，為國內遠洋漁業注入新能量，與會的高雄市長陳其邁重申，行政院已核訂50億經費改建前鎮漁港，他已下「軍令狀」，2年內務必完工，屆時或許能迎接日友568號滿載而歸。

日友水產董事長柯俊明表示，公司斥資5.5億委由中信造船公司建造的這艘圍網漁船，是船隊中的第6艘，裝載量1100噸，未來將赴南太平洋索羅門群島，吉里巴斯群島，馬紹爾，密克羅尼西亞等海域作業，捕撈正鰹魚及黃旗鮪，其中正鰹魚是「海底雞」罐頭的原料，多數銷往泰國與美國，再轉連其他國家，每艘船每年平均捕獲量為8千到1萬噸。

日友新船今早下水，現場嘉賓雲集，包括市長陳其邁、漁業署長張致盛、高雄區漁會理事長謝龍隱等人均到祝賀，日友水產準備大量麻糬及美金紅包發送，喜氣洋洋。

全台共34艘圍網漁船，日友就占6艘 ，船隊陣容堅強，陳其邁參加日友568號下水典禮時特別強調，2年內一定完成前鎮漁港改造。他說，前鎮漁港原規畫20億預算，行政院長蘇貞昌加碼到50億，蘇性子急，當時要求兩年內完工，農委會及漁業署都當場答應。日前蘇貞昌再到前鎮漁港，仍關切此事，他則回應，兩年內一定拚到好。

陳其邁說，前鎮漁港2年要完工屬高難度，但「軍令如山」，必須言出必行，他已指示副市長成立專案小組，一周到工地視察一次。

陳也向漁業界人士說，過去捕魚是靠運氣，現在是要靠腦力與科技，但不論是造船或漁業，現在投資高雄都是最好的時刻，「我們準備好了」。