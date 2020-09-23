小琉球建10樓飯店鄰戶提心吊膽 縣議員蔣月惠跨海聲援

看好屏東小琉球旅遊市場，上市的鳳凰國際旅遊公司租下東琉交通碼頭旁土地，在350坪基地上興建地上10層、地下1層的水岸第一排飯店，21日動工後，周邊居民憂心施工會危及民宅結構安全並破壞美麗天際線，屏東縣議員蔣月惠今天跨海前往聲援，和居民在工地拉起拉議布條，要求業者召開睦鄰說明會；鳳凰強調依法請領建照，地方有疑慮會再溝通。

鳳凰國際旅行社、承億文旅、鑫富都建設看好小琉球的觀光市場，4年多前整合白沙港旁蔡氏家族一塊390坪商業區用地，租下規畫建休閒度假飯店，2017年底舉行動土儀式後卻無動靜，鳳凰旅遊日前發布飯店本月21日動工訊息，將斥資5億打造60間面海飯店，定後年完工，距東琉交通碼頭候船室不到百公尺，鎖定高端客層，房價設定每間7000至8000元。

小琉球現有400多家小型民宿，這棟樓層最高的高級飯店動工，多數民宿業者認為客層不同，不擔心旅遊住宿大餅被瓜分，小範圍施工對全島環境生態影響極微；周邊住戶憂心卻當地是沙質土壤，向下開挖地基後沙土流失，會危及住家安全，突兀的建築物也破壞天際線；受理陳情的蔣月惠今天前往聲援， 在工地和居民拉起「反小琉球蓋飯店、破壞生態」布條。

蔣月惠說，周邊居民反映業者未鑑界即施工且均未召開說明會，10層樓的地基往下打，海水可能灌進來，造成周邊民宅傾斜，居民怎不提心吊膽，要求業者召開睦鄰說明會，高樓不僅破壞海天一色的天際線，且施工對生態衝擊。

未做評估，雖現行環保法令5公頃以上建飯店才要環評，它雖不用，但小琉球最美就是海洋風景和海龜等豐富生態，現行建管法令已落伍，應比照國家公園修法保護。