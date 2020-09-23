快訊

富比世編輯爆：美國第一女婿公司跟兆豐銀行貸款14.5億

熊熊分手特斯拉男友首發聲 IG曝黑白照藏思念

聽新聞
test
0:00 / 0:00

小琉球建10樓飯店鄰戶提心吊膽 縣議員蔣月惠跨海聲援

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
鳳凰旅遊公司在屏東小琉球白沙港旁蓋地上10層、地下1層的休閒度假飯店，面港第一排景觀，鎖定中高端客層，預定後年完工。圖／鳳凰旅遊提供
鳳凰旅遊公司在屏東小琉球白沙港旁蓋地上10層、地下1層的休閒度假飯店，面港第一排景觀，鎖定中高端客層，預定後年完工。圖／鳳凰旅遊提供

看好屏東小琉球旅遊市場，上市的鳳凰國際旅遊公司租下東琉交通碼頭旁土地，在350坪基地上興建地上10層、地下1層的水岸第一排飯店，21日動工後，周邊居民憂心施工會危及民宅結構安全並破壞美麗天際線，屏東縣議員蔣月惠今天跨海前往聲援，和居民在工地拉起拉議布條，要求業者召開睦鄰說明會；鳳凰強調依法請領建照，地方有疑慮會再溝通。

鳳凰國際旅行社、承億文旅、鑫富都建設看好小琉球的觀光市場，4年多前整合白沙港旁蔡氏家族一塊390坪商業區用地，租下規畫建休閒度假飯店，2017年底舉行動土儀式後卻無動靜，鳳凰旅遊日前發布飯店本月21日動工訊息，將斥資5億打造60間面海飯店，定後年完工，距東琉交通碼頭候船室不到百公尺，鎖定高端客層，房價設定每間7000至8000元。

小琉球現有400多家小型民宿，這棟樓層最高的高級飯店動工，多數民宿業者認為客層不同，不擔心旅遊住宿大餅被瓜分，小範圍施工對全島環境生態影響極微；周邊住戶憂心卻當地是沙質土壤，向下開挖地基後沙土流失，會危及住家安全，突兀的建築物也破壞天際線；受理陳情的蔣月惠今天前往聲援， 在工地和居民拉起「反小琉球蓋飯店、破壞生態」布條。

蔣月惠說，周邊居民反映業者未鑑界即施工且均未召開說明會，10層樓的地基往下打，海水可能灌進來，造成周邊民宅傾斜，居民怎不提心吊膽，要求業者召開睦鄰說明會，高樓不僅破壞海天一色的天際線，且施工對生態衝擊。

未做評估，雖現行環保法令5公頃以上建飯店才要環評，它雖不用，但小琉球最美就是海洋風景和海龜等豐富生態，現行建管法令已落伍，應比照國家公園修法保護。

鳳凰公司總經理卞傑民說，飯店原由3方合資興建，經2年多協調後才動工；飯店依建築法令取得合法建照，汙水處理採最高放流水標準，施工前已做鄰宅鑑定和地基土質探測，且只興建地下1層，不會挖深危及鄰宅安全，對於地方人的疑慮，會再說明、協調；雖然客層不同，但未來會結合在地浮潛、生態旅遊業或與民宿做策略聯盟，把餅做大。

鳳凰旅遊公司在屏東小琉球白沙港旁蓋地上10層、地下1層的休閒度假飯店，面港第一排景觀，鎖定中高端客層，預定後年完工。圖／鳳凰旅遊提供
鳳凰旅遊公司在屏東小琉球白沙港旁蓋地上10層、地下1層的休閒度假飯店，面港第一排景觀，鎖定中高端客層，預定後年完工。圖／鳳凰旅遊提供
鳳凰旅遊公司在屏東小琉球白沙港旁蓋地上10層、地下1層的休閒度假飯店，周邊居民憂心施工會危及民宅結構安全並破壞美麗天際線，屏東縣議員蔣月惠今天跨海聲援，和居民在工地拉起拉議布條。記者潘欣中／攝影
鳳凰旅遊公司在屏東小琉球白沙港旁蓋地上10層、地下1層的休閒度假飯店，周邊居民憂心施工會危及民宅結構安全並破壞美麗天際線，屏東縣議員蔣月惠今天跨海聲援，和居民在工地拉起拉議布條。記者潘欣中／攝影

小琉球 蔣月惠 民宿

延伸閱讀

海龜防衛隊長蔡正男 投入小琉球環教獲獎

鳳凰投資5億元進軍小琉球蓋飯店 拚後年營運

瞄準高端客 鳳凰斥資5億小琉球蓋星級旅店

影／夜遊小琉球忘情拍照落海 岸上救生圈救她一命

相關新聞

小琉球建10樓飯店鄰戶提心吊膽 縣議員蔣月惠跨海聲援

看好屏東小琉球旅遊市場，上市的鳳凰國際旅遊公司租下東琉交通碼頭旁土地，在350坪基地上興建地上10層、地下1層的水岸第一...

金門交通邁入行動支付 搭車用LINE PAY嘛ㄟ通

為便利金門縣民及旅客多元支付的需求，金門縣政府宣布自即日起與LINE Pay及一卡通公司合作，於金門縣境內公車、渡輪及商...

高市中秋稽查 揪出1食品農藥殘留7業者初查違規

中秋節將至，高雄市政府衛生局與消保官到各大賣場、餐飲業及工廠抽查中秋應景食品及用餐、製造環境，發現其中1件食品農藥殘留，...

助金門防疫 凱基社福慈善基金會跨海捐15萬片口罩

迎接第二波新冠肺炎傳染疾病襲擊，財團法人凱基社會福利慈善基金會今天捐贈金門縣防疫口罩15萬片，供金門縣學子防疫，盼與縣府...

慶祝日友568號漁船下水 陳其邁重申前鎮港2年務必建好

日友水產新造的1700噸級「日友568」號圍網漁船今早下水，為國內遠洋漁業注入新能量，與會的高雄市長陳其邁重申，行政院已...

高市教育局長送香蕉 支持蕉農一起吃在地、食當季

高雄市各級學校午餐響應食用在地香蕉，9月數量已超過13萬公斤，教育局長謝文斌今天也特地送香蕉給同仁，鼓勵大家多吃營養高的...

高雄市辦ICCA年會歷3任市長 陳其邁拍影片歡迎各國參與

高雄市政府爭取到全球指標性會議組織「國際會議協會（International Congress and Conventi...

金門1+1振興券第二波發放 鎖定學子與弱勢族群

金門縣政府在今年7月中獨步全國發送「1+1振興券」，14萬的設籍人口，發放率接近9成，尚有近1成的民眾未領取振興券，約略...

藍批「國產豬肉標示」貼紙濫發 陳其邁：有查驗機制

高雄市農業局製作第一波1萬5千張「國產豬肉標示」貼紙，發送全市38個區公所，只要使用國產豬肉的商店、賣場、餐廳都可申請。...

高交通局標誌太辣 養工處拆光

為遏止交通違規亂象，高雄市交通局出奇招，在肇事率高路段設置創新的「口語化標誌」，牌面寫著「天堂不遠，超速就到」、「你超速...

9月至年底車禍多 高市強化宣導

高雄市近來每年9月到年底，交通事故死傷人數有微幅攀升趨勢，機車族傷亡占約70%，18至24歲年輕族群約占20%，學子行車...

重陽敬老 高屏東發送禮金

重陽節將至，高雄、台東和屏東將發送敬老禮金，高雄滿60歲原住民、65歲以上市民可領1千元起敬老禮金，334位百歲人瑞禮金...

熱門新聞

金門1+1振興券第二波發放 鎖定學子與弱勢族群

石門濱海公路箱涵傳像小孩哭聲 原來梅花鹿跌落被救出

桃園中秋只開放這裡烤肉 其他公園開烤最高罰5千

要禮讓行人 汐止大同轉中興路取消右轉燈

台南國慶煙火26日先試放 快來先「試搶」好位子

古蹟飄咖啡香！台南總爺百年日式廠長宿舍變身咖啡廳

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。