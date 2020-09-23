高市青創基金淪擺設 陳其邁：確實應檢討

前高雄市長韓國瑜創立青創基金，但挨批預算執行率過低。市長陳其邁今天指出，青創基金原規劃70億元民間募款，但一年半來卻只募到2600萬元，預算執行率也僅約1%，確實該檢討。

高雄前青年局長林鼎超不滿陳其邁批評青創基金預算執行率過低，昨天晚間在臉書表示：「拜託，青創不是撒錢。」對此，陳其邁今天上午接受媒體聯訪再度說明指出，鼓勵青年創業，必須協助貸款或利息補貼等，也須配合相關產業政策，確實應好好檢討。

陳其邁表示，青創基金是2018年韓國瑜政見，但整整1年6個月的時間，本來是韓國瑜市府擬編列30億元預算，70億元由韓國瑜自籌募款。可是實際上市府在109年度僅編列3億元青創基金，70億部分只有募到2600萬元，也僅執行約幾十萬元，預算執行率約1%。

副市長羅達生則說，市府準備以數位經濟輔導青年創業者，引進大廠「母雞帶小雞」，讓年輕人學習成功企業模式，並提供技術及品牌連結，實際協助青年創業者。

羅達生表示，已指示青年局向上接軌如國發基金等青創補助資源；另外，經發局也將著重青年創業跟企業對接，進而轉化成商業模式。除了初期創業輔導，也會加強協助青創團隊在創業過程中連結企業，並媒合潛力新創團隊與知名創投公司，進一步對接國發基金。

據青年局統計，目前青創基金補助貸款利息補貼原編列300萬元，執行約19萬元；補助新創事業原編列2500萬元，僅核定共5件約40萬元；行銷及業務費目前執行約15萬元，原編列30萬元；而基金投資部分原編列4000萬元，但至今仍無跟進投資或主動投資案件。