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高市教育局長送香蕉 支持蕉農一起吃在地、食當季
高雄市各級學校午餐響應食用在地香蕉，9月數量已超過13萬公斤，教育局長謝文斌今天也特地送香蕉給同仁，鼓勵大家多吃營養高的香蕉，以實際行動支持蕉農。
教育局持續請所屬學校與市府員工消費合作社，一起鼓勵學校於午餐菜單開立時，能多選用地香蕉作為午餐供應水果。 謝文斌今天送給每位同仁香蕉，當作午餐後水果，請大家多吃營養價值高的香蕉。他表示，為提供學生衛生、安全餐食，教育局鼓勵學校採用當地當季食材，香蕉富營養且食用方便，是學校午餐水果長期以來食用的優先選擇。
教育局請各校透過午餐食材的品嘗，能增加師生對土地、在地產物的認同感，了解在地食材的文化價值，並於日常生活中養成「吃在地、食當季」與健康、安全、營養均衡的良好飲食習慣。
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