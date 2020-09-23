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金門振興券一成未發出 加碼送學子及弱勢受惠

中央社 / 金門縣23日電

金門縣長楊鎮浯今天宣布，金門1+1振興券還有餘券一成未發出，將加碼直接發送給1萬6000多名金門學子及弱勢民眾，每人可領取兩張面額500元的振興券，共1000元。

因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情對台灣地區經濟的衝擊，金門縣政府在7月中獨步全台發送「1+1振興券」，是全台唯一民眾用新台幣3000元，領取中央與地方共7000元振興券的縣市。

金門縣政府針對縣內14萬設籍人口，印製112萬張面額500元，限金門地區使用的1+1振興券，每人以2000元換購價值4000元的振興券，7月中、下旬分兩梯發放超過9成。

根據縣府建設處統計，目前還有暑假在台灣未領取的大學生、金防部到台灣本島受訓未領取的金門籍官兵、未造冊且居留地址在金門縣的外籍配偶，以及今年6月23日前出生並已設籍金門的新生兒等幾類族群尚未領取，這些人數約3200人，將一併辦理專案發放。

楊鎮浯表示，扣除前述類別民眾，還有近一成未領取餘券，為了充分發揮政策效益，決定將這一成的振興券餘券「直接發送」給符合領取金門縣交通圖書券資格的在籍學生，以及設籍金門縣並領取「中央補助之身心障礙者生活扶助」、「中低收入老人生活津貼」和「弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助」等8大類補助的民眾。

至於加碼發送的方式及時間，楊鎮浯說，縣內在籍學生將隨交通圖書券一併發放，並不會增加手續（交通圖書券的縣籍旅台學生申請期間為10月5日到30日）。至於8大類補助的民眾，可從明天起到10月30日止上班時間，直接到鄉鎮公所社會課領取，其中行動不便者可聯絡鄉鎮公所由各鄉鎮公所發送。

楊鎮浯表示，金門戶籍人口數高達14萬，但常住居民只有6萬多，振興券的設計限制三親等以內人員才可以代為領購，也因此才會產生餘額，真正把消費留在金門，達到提振地區商家消費額、帶動傳統商家及小型商店買氣的目的。

楊鎮浯解釋，為了讓1+1振興券的政策美意有效發揮，同時賦予社會褔利的意涵，才以學生及弱勢民眾為加碼發放對象，希望為金門學子和弱勢民眾帶來暖心補貼，同時讓振興券帶動地區消費，發揮加乘效果，更讓每一分錢，能在金門的市場上流通。

縣府建設處長文水成進一步說明，符合領取交通圖書券資格人數約1.5萬人，加上8大類弱勢民眾大約1200人，共1萬6000多人是這次加碼發送的受惠對象，每人可領取兩張面額500元的振興券，共1000元。

金門 楊鎮浯 疫情

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