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高雄市辦ICCA年會歷3任市長 陳其邁拍影片歡迎各國參與

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市長陳其邁邀請各國人士參加今年的ICCA在高雄舉辦的年會。圖／高雄市經發局提供
高雄市長陳其邁邀請各國人士參加今年的ICCA在高雄舉辦的年會。圖／高雄市經發局提供

高雄市政府爭取到全球指標性會議組織「國際會議協會（International Congress and Convention Association, ICCA）11月1日至4日到高雄舉辦，高雄市經發局特別拍影片宣傳，歡迎各國人士到高雄參加，市長陳其邁並在影片最後以英文邀請全球1100多個會員踴躍參與。

高雄市經發局長廖泰翔表示，高雄市自2016年開始爭取ICCA主辦權，最後在與全球13個國際城市激烈的競爭中脫穎而出，擊敗包含荷蘭鹿特丹、日本橫濱及俄羅斯聖彼得堡等知名大城，創下睽違28年後再度回到台灣舉辦的佳績。

為了爭取2020年的ICCA年會，監察院長陳菊在高雄市長任內即積極爭取，2017年打敗日本和哥倫比亞等競爭對手，為高雄取得辦理的機會；去年，高雄市前副市長葉匡時宣布市府成立「國際會議協會(ICCA)2020年會籌備委員會」，展開籌備工作；今年11月，高雄市就要舉辦這場盛會。

經發局表示，ICCA的總部在荷蘭，是全球會議業界的指標單位，每年年會均集結超過千名來自全球五大洲、百多個國家的會展、行銷、航空及會議菁英參與，是推廣國際會展、觀光產業最佳的行銷舞台，因此ICCA年會又有「會議界奧斯卡」的美譽。

ICCA於22日舉辦年會啟動儀式，高雄市政府的支影片也在儀式全球首播；由於新冠肺炎疫情影響，影片強調今年規劃數位化的會議體驗，採隨選隨看客製化議程，線上線下連結世界與高雄地區的會員。影片內容更特別介紹高雄擁有傑出的基礎建設，並獲GaWC（全球化與世界城市研究網絡）評選為Gamma級世界城市。

經發局表示，ICCA的影片還強調，高雄市為台灣第一個得到中央政府支持，發展AR、VR等體感科技產業的城市。此外，高雄國際機場可直飛36個亞太地區城市，亞洲新灣區將以5G為基礎，發展智慧服務。

經發局表示，今年年會雖受疫情影響，國外會員多半無法來台與會，但市府透過視訊直播和線上互動等方式規劃遠端議程，順利讓ICCA年會如期舉辦，在場地以及活動的安排上也讓與會者看到高雄軟硬體兼備的會展實力。未來將爭取主辦更多國際活動，推動高雄躍上世界舞台。

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