青商會年會 賴清德、蘇貞昌、鄭文燦、陳其邁26日同場

「國際青年商會中華民國總會第68屆全國會員代表大會」本月25日到27日將在高雄市舉辦，其中26日還邀到副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、桃園市長鄭文燦和高雄市長陳其邁同場。

國際青商會總會長王國贊表示，26日當天下午還有第58屆十大傑出青年頒獎典禮，包括藝人謝怡芬Janet、國際小提琴家曾宇謙、體操國手李智凱等12位當選人將到場領獎。

承辦這場青商會年度大事的巨港國際青商會長郭泰呈表示，爭取到高雄舉辦國際青商會全國年會已有3年時間，經過3位高雄市長，25日到27日全國152個分會、近2000名會員及家眷屬齊聚一堂，期盼為高雄增加經濟消費。

26日賴清德、蘇揆、鄭文燦和陳其邁都會到場，因總統選舉的話題，格外引人注目。郭泰呈說，本來有邀請蔡英文總統，可是蔡總統當天已安排行程，無法南下，蘇揆曾是青商人；有些人會問為何鄭文燦市長也要來？有沒有「特別」的用意？其實很單純，因為桃園市要爭取明年度的青商年會在桃園舉辦，鄭文燦 所以率桃市府相關首長到高雄來爭取。