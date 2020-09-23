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加速推動捷運黃線 高市府遷公墓建主機廠

中央社 / 高雄23日電

高市府加速建設捷運黃線，目前已進入綜合規劃及環評階段，捷運局並已展開用地取得，其中位在鳥松區的主機廠，須遷建第3公墓，明年辦理查估並予遷葬。

加速推動交通建設是高雄市長陳其邁「四大優先」項目之一，包括輕軌及捷運紅線延伸線、捷運黃線興建工程都會並進；其中新建的黃線路網跨越前鎮、苓雅等6個行政區，估計服務沿線人口逾110萬人，是高雄市未來很重要的大眾運輸路網。

捷運黃線列入前瞻基礎建設交通工程項目，建設經費約新台幣1445億元，中央負擔約834億多元，地方負擔逾610億元。

黃線建設工程已經進入綜合規劃階段，綜合規劃案送至交通部核定中，不過依規定要辦理環境影響評估及公開說明會；民眾對建設方式仍有疑義，終點站周邊民意反對高架路網，憂心形同切割地方發展，且擔心噪音影響居住品質，也有前鎮居民憂心未來捷運地下工程會造成五甲路交通黑暗期，影響生計等。

有關五甲路恐因施工衝擊商機問題，捷運局說明該路段採疊式興建，允做好交通維持及疏導計畫以降低對店家的衝擊；至於民意反對終點站高架興建，捷運局同意研議評估地下化的可行性。

捷運局於明年度編列黃線建設經費約5300萬元，其中含查估鳥松第3公墓等用地，要加速遷葬並取得逾10公頃的用地做為主機廠等設施。

捷運黃線長22.91公里、共23站，路線連結亞洲新灣區，經三多路、民權路高市府四維行政中心、民族路、高雄應用科技大學、本館路、大埤路澄清湖風景區、長庚醫院、棒球場到鳥松主機廠，另由澄清路的鳳山行政中心再銜接國泰路市議會、衛武營國家藝術文化中心，到前鎮區公所一帶；全線地下路網近22公里，高架段約1公里。工程預計111年開工，117年完工。

捷運 高雄市 噪音

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