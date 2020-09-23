金門1+1振興券第二波發放 鎖定學子與弱勢族群

金門縣政府在今年7月中獨步全國發送「1+1振興券」，14萬的設籍人口，發放率接近9成，尚有近1成的民眾未領取振興券，約略是2千多萬元，金門縣長楊鎮浯今天宣布，將加碼把餘券直接發送「金門學子」及「弱勢鄉親」，希望為金門學子與弱勢鄉親帶來暖心補貼，同時讓振興券帶動地區消費，發揮加乘效果，讓每一分錢，都能在金門的市場上流通。

新冠肺炎疫情對金門的經濟帶來衝擊，金門縣政府為刺激消費，從2月起開始規劃，針對本縣14萬設籍人口，印製112萬張面額500元，限金門地區使用的1+1振興券，民眾只要花2千元，就可以領取4千元的振興券，分別在七月中、下旬分兩梯發放，共發放超過9成的振興券。

根據金門縣政府建設處統計，目前尚有：暑假返台未領取之大學生、金防部至台灣本島受訓未領取之金門籍官兵、未造冊且居留地址於本縣之外籍配偶及於109年6月23日前出生並已設籍金門之新生兒等幾類族群尚未領取，這些人數約有3200人，將一併辦理專案發放。

楊鎮浯表示， 目前尚有近1成之未領取餘券，為充分發揮政策效益，縣府團隊經多次討論後，決定將這一成的振興券餘券「直接發送」給符合領取金門縣交通圖書券資格之在籍學生，以及設籍金門並領取「中央補助之身心障礙者生活扶助」、「中低收入老人生活津貼」、「弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助」、「低收入戶兒童生活補助」、「低收入戶就學生活補助」、「中低收入戶及特境補助等補助」之鄉親。

此次1+1振興券發送方式及時間，縣內在籍學生將隨交通圖書券一併發放(交通圖書券縣籍旅台學生申請期間為109年10月5日至10月30日)，至於前述設籍金門縣並領取中央補助之身心障礙者生活扶助等八大類補助之民眾，可自明日(9月24日)起至10月30日止上班時間，直接至鄉鎮公所社會課領取，其中行動不便者可聯絡鄉鎮公所由各鄉鎮公所發送（同時符合二項以上資格者，不得重複受領）。