藍批「國產豬肉標示」貼紙濫發 陳其邁：有查驗機制

高雄市農業局製作第一波1萬5千張「國產豬肉標示」貼紙，發送全市38個區公所，只要使用國產豬肉的商店、賣場、餐廳都可申請。但國民黨高雄市議員陳若翠批過程草率也未經事前審核，恐滿街都是「國產豬肉標示」貼紙。市長陳其邁今說，衛生局、農業局已有規畫查驗機制，當發現跟標示不符時，就會進行相關行政處理。

陳若翠昨天批市府推「國產豬肉標示」貼紙，申請者只要留下公司地址及相關資料，就可領取張貼，事先不用經過審查，如何能保證「國產豬肉標示」的公信力？如此草率的過程，如何替民眾食安把關？形同「人人有獎」，恐滿街都是「國產豬肉標示」貼紙，魚目混珠。

陳若翠說，農業局只「道德勸說」商家及業者，如果在店裡貼了「國產豬肉標示」貼紙，就不得販售進口豬肉，店家留存的資料會收集在雲端，可隨時進行事後查核，這種作法形同沒經過考試就宣布通通錄取，且如沒人檢舉，市府也不會沒事一家家查核，市民只有自求多福。

對此，陳其邁今受訪表示，台南市跟高雄市都率先鼓勵民眾食用國產豬肉，標籤也同步進行，必須提出申請及核准，衛生局、農業局也已有規畫查驗機制，要持續不斷進行抽驗跟查核，才能確保，「否則你一申請有，最後亂貼，那你也沒辦法」。所以這部分農業局、衛生局已有相關查核機制，當發現跟標示不符時，就會進行相關行政處理。

陳其邁也再批青創基金募款及執行率低，他說，青創基金是2018年前市長韓國瑜政見，1年6個月的時間，本來說30億市府編列預算，70億是要自籌民間募款，但1年半下來，70億只募到2600萬，預算執行率不到1%，僅執行約幾十萬，預算執行率確實要檢討。

對鳳山凌晨發生多車追逐、街頭砍殺事件，陳其邁說，警方案件處理，現場蒐證或犯罪偵查，必須確保每個動作都符合相關法律規定，至於其他執行細節，容有檢討的地方，比如要向媒體或民眾妥善、迅速的做一些說明，會請警察局長就這部分來檢討。

警察局長劉柏良說，不容許街頭暴力發生，一旦發生要在最短時間內查緝到案，整個案子還會持續向上溯源，還要擴大清查，對相關涉案人等絕不放手。