快訊

富比世編輯爆：美國第一女婿公司跟兆豐銀行貸款14.5億

熊熊分手特斯拉男友首發聲 IG曝黑白照藏思念

聽新聞
test
0:00 / 0:00

藍批「國產豬肉標示」貼紙濫發 陳其邁：有查驗機制

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
高雄市長陳其邁今上午在治安會報前受訪。記者蔡孟妤／攝影
高雄市長陳其邁今上午在治安會報前受訪。記者蔡孟妤／攝影

高雄市農業局製作第一波1萬5千張「國產豬肉標示」貼紙，發送全市38個區公所，只要使用國產豬肉的商店、賣場、餐廳都可申請。但國民黨高雄市議員陳若翠批過程草率也未經事前審核，恐滿街都是「國產豬肉標示」貼紙。市長陳其邁今說，衛生局、農業局已有規畫查驗機制，當發現跟標示不符時，就會進行相關行政處理。

陳若翠昨天批市府推「國產豬肉標示」貼紙，申請者只要留下公司地址及相關資料，就可領取張貼，事先不用經過審查，如何能保證「國產豬肉標示」的公信力？如此草率的過程，如何替民眾食安把關？形同「人人有獎」，恐滿街都是「國產豬肉標示」貼紙，魚目混珠。

陳若翠說，農業局只「道德勸說」商家及業者，如果在店裡貼了「國產豬肉標示」貼紙，就不得販售進口豬肉，店家留存的資料會收集在雲端，可隨時進行事後查核，這種作法形同沒經過考試就宣布通通錄取，且如沒人檢舉，市府也不會沒事一家家查核，市民只有自求多福。

對此，陳其邁今受訪表示，台南市跟高雄市都率先鼓勵民眾食用國產豬肉，標籤也同步進行，必須提出申請及核准，衛生局、農業局也已有規畫查驗機制，要持續不斷進行抽驗跟查核，才能確保，「否則你一申請有，最後亂貼，那你也沒辦法」。所以這部分農業局、衛生局已有相關查核機制，當發現跟標示不符時，就會進行相關行政處理。

陳其邁也再批青創基金募款及執行率低，他說，青創基金是2018年前市長韓國瑜政見，1年6個月的時間，本來說30億市府編列預算，70億是要自籌民間募款，但1年半下來，70億只募到2600萬，預算執行率不到1%，僅執行約幾十萬，預算執行率確實要檢討。

對鳳山凌晨發生多車追逐、街頭砍殺事件，陳其邁說，警方案件處理，現場蒐證或犯罪偵查，必須確保每個動作都符合相關法律規定，至於其他執行細節，容有檢討的地方，比如要向媒體或民眾妥善、迅速的做一些說明，會請警察局長就這部分來檢討。

警察局長劉柏良說，不容許街頭暴力發生，一旦發生要在最短時間內查緝到案，整個案子還會持續向上溯源，還要擴大清查，對相關涉案人等絕不放手。

陳其邁說，未來針對推動街頭鬥毆這種暴力犯罪，必須在最短時間破案，將人繩之以法。

國民黨高雄市議員陳若翠批「國產豬肉標示」貼紙發放浮濫。圖／高雄市議會國民黨團提供
國民黨高雄市議員陳若翠批「國產豬肉標示」貼紙發放浮濫。圖／高雄市議會國民黨團提供

衛生局 陳其邁 高雄市

延伸閱讀

上任首次主持治安會報 陳其邁：打擊犯罪勿墨守成規

市府大力行銷 企業響應團購高雄香蕉9萬多公斤

陳其邁就職將滿月 允加快市政預算執行

高雄居家檢疫死亡 陳其邁：未來將增加溫暖關懷

相關新聞

小琉球建10樓飯店鄰戶提心吊膽 縣議員蔣月惠跨海聲援

看好屏東小琉球旅遊市場，上市的鳳凰國際旅遊公司租下東琉交通碼頭旁土地，在350坪基地上興建地上10層、地下1層的水岸第一...

金門交通邁入行動支付 搭車用LINE PAY嘛ㄟ通

為便利金門縣民及旅客多元支付的需求，金門縣政府宣布自即日起與LINE Pay及一卡通公司合作，於金門縣境內公車、渡輪及商...

高市中秋稽查 揪出1食品農藥殘留7業者初查違規

中秋節將至，高雄市政府衛生局與消保官到各大賣場、餐飲業及工廠抽查中秋應景食品及用餐、製造環境，發現其中1件食品農藥殘留，...

助金門防疫 凱基社福慈善基金會跨海捐15萬片口罩

迎接第二波新冠肺炎傳染疾病襲擊，財團法人凱基社會福利慈善基金會今天捐贈金門縣防疫口罩15萬片，供金門縣學子防疫，盼與縣府...

慶祝日友568號漁船下水 陳其邁重申前鎮港2年務必建好

日友水產新造的1700噸級「日友568」號圍網漁船今早下水，為國內遠洋漁業注入新能量，與會的高雄市長陳其邁重申，行政院已...

高市教育局長送香蕉 支持蕉農一起吃在地、食當季

高雄市各級學校午餐響應食用在地香蕉，9月數量已超過13萬公斤，教育局長謝文斌今天也特地送香蕉給同仁，鼓勵大家多吃營養高的...

高雄市辦ICCA年會歷3任市長 陳其邁拍影片歡迎各國參與

高雄市政府爭取到全球指標性會議組織「國際會議協會（International Congress and Conventi...

金門1+1振興券第二波發放 鎖定學子與弱勢族群

金門縣政府在今年7月中獨步全國發送「1+1振興券」，14萬的設籍人口，發放率接近9成，尚有近1成的民眾未領取振興券，約略...

藍批「國產豬肉標示」貼紙濫發 陳其邁：有查驗機制

高雄市農業局製作第一波1萬5千張「國產豬肉標示」貼紙，發送全市38個區公所，只要使用國產豬肉的商店、賣場、餐廳都可申請。...

高交通局標誌太辣 養工處拆光

為遏止交通違規亂象，高雄市交通局出奇招，在肇事率高路段設置創新的「口語化標誌」，牌面寫著「天堂不遠，超速就到」、「你超速...

9月至年底車禍多 高市強化宣導

高雄市近來每年9月到年底，交通事故死傷人數有微幅攀升趨勢，機車族傷亡占約70%，18至24歲年輕族群約占20%，學子行車...

重陽敬老 高屏東發送禮金

重陽節將至，高雄、台東和屏東將發送敬老禮金，高雄滿60歲原住民、65歲以上市民可領1千元起敬老禮金，334位百歲人瑞禮金...

熱門新聞

金門1+1振興券第二波發放 鎖定學子與弱勢族群

石門濱海公路箱涵傳像小孩哭聲 原來梅花鹿跌落被救出

桃園中秋只開放這裡烤肉 其他公園開烤最高罰5千

要禮讓行人 汐止大同轉中興路取消右轉燈

台南國慶煙火26日先試放 快來先「試搶」好位子

古蹟飄咖啡香！台南總爺百年日式廠長宿舍變身咖啡廳

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。