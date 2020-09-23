企業展愛關「幸福大禮包」 讓偏鄉學童感受暖暖關懷

企業展愛關懷偏鄉學童，元大金控集團暨元大文教基金會今天說，第五年在台中舉辦「元大幸福日」，邀請博幼社會福利基金會與環宇國際文化教育基金會共60名偏鄉孩子參加，學童不但收到量身訂做的「幸福大禮包」，並且在元大志工們陪伴下，在台中國家歌劇院內參加「日系水彩手作」課程、用餐禮儀課程，歡度開心的一天。

建商富宇慈善基金會繼去年協助修繕台中市霧峰四德國小老舊木地板後，今年與清景麟基金會攜手助高雄那瑪夏民權國小整修毀損木地板，日前加碼邀那瑪夏民權國小學童參訪台中國家歌劇院，並且為學童送上別開生面的開學禮。

元大文教基金會說明，「元大幸福日」自2012年開辦已連九年舉辦，全台邀近5000名偏鄉學童參與，2015年起加碼台中舉辦，關懷陪伴的中部學童累積1601人次。

元大幸福日緣起於元大文教基金會前董事長杜麗莊在2012年春節前夕，邀失親的育幼院童由志工陪伴，在百貨公司挑選自己喜愛的新衣新鞋，現任董事長馬維辰也謹守母親杜麗莊的理念傳承至今，送給學童量身訂做的「幸福大禮包」，盼學童穿著新衣、新鞋開心上學，在新的學期可以更加投入學業，努力用功學習。

元大文教基金會說明，配合防疫需求，今年的「元大幸福日」活動調整為百人以內，並增加洗手教學。60名偏鄉學童參與「日系水彩手作」課程，希望建立孩子對美的感知，享受創作的樂趣；「用餐禮儀」則帶他們認識社交禮儀、珍惜食物與尊重他人，藉此啟發孩子心智正向發展，提升學習能力。